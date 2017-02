Meia italiano Grifo brilha e Freiburg bate Colônia pela Bundesliga

Freiburg e Colônia se enfrentaram neste domingo (12) na partida que fechou a 20ª rodada da Bundesliga, em jogo disputado no Schwarzwald-Stadion, em Freiburg. A equipe da floresta negra tinha como objetivo a vitória para continuar a boa campanha para manutenção na elite do futebol alemão, enquanto os bodes, que não perdia há seis jogos, visavam às vagas para as competições europeias.

Robert Hartmann (ALE) foi o árbitro responsável por comandar a partida que terminou com triunfo do Freiburg por 2 a 1, com gols de Grifo e Philipp, enquanto o artilheiro Modeste marcou para os visitantes.

Na próxima rodada da Bundesliga o Freiburg viajará para encarar o Hamburgo, que vem se recuperando na competição, enquanto o Colônia terá um difícil duelo com o Schalke 04.

Destaques marcam e equipes terminam iguais na primeira etapa

Neven Subotic, recém-contratado, foi a principal atração da partida antes de seu início, além do brasileiro Leonardo Bittencourt, que chegara a sua centésima aparição na Bundesliga, mas nada, além disso, pois os primeiros quinze minutos foram de poucas emoções, com o Colônia se defendendo bem e os mandantes com dificuldade de penetrar na zaga adversária.

Após a metade da etapa inicial, o Freiburg começou a ter controle da partida, principalmente com Vincenzo Grifo, principal arma ofensiva dos mandantes, que cobrou falta com perigo, assustando o arqueiro Kessler. A resposta dos bodes, no entanto, não demorou, e veio através de Leo Bittencourt, que realizou boa jogada e assistiu Hector, que foi bloqueado pelo lateral Torrejon.

Bittencourt, aliás, estava tendo uma boa apresentação, todavia foi o Freiburg que chegou a liderança do placar aos 32’, com Grifo, que finalizou e contou com um desvio para deixar o goleiro Kessler sem reação, abrindo o placar para a equipe da floresta negra. A alegria dos mandantes não durou muito, uma vez que Leonardo apareceu novamente, finalizando para boa defesa Schwolow e Modeste, com seu faro artilheiro, aproveitou o rebote para igualar o placar antes do intervalo.

Freiburg domina segunda etapa e se mantém no meio da tabela

O retorno para a etapa complementar foi intenso, com Anthony Modeste quase virando a partida para os visitantes logo aos 47’, porém o centroavante parou na boa intervenção de Schwolow com os pés, evitando a virada.

Aos 62’, duas grandes oportunidades surgiram, uma para cada lado, Philipp quase marcou para os mandantes após um voleio, enquanto Modeste, segundos depois, quase chegou ao seu segundo gol, mas o problema continuava sendo o homem entre as traves – Schwolow.

Caminhando para o fim do jogo, Vincenzo Grifo apareceu mais uma vez, em cobrança de falta, que foi salva por Kessler, mas Max Philipp estava lá para aproveitar e mandar para o fundo das redes e decretar a vitória do Freiburg.

A derrota do Colônia, inclusive, serviu para o alcance de uma importante marca da Bundesliga: pela primeira vez na história da competição as equipes entre o 2º e o 7º lugar perderam na rodada (Leipzig, Frankfurt, Dortmund, Hoffenheim, Hertha e Colônia). Outra marca importante é a de gols marcados na competição, que está em 49.999 e só poderá chegar a incrível marca de 50.000 na próxima rodada.