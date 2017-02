Com dois de Terodde, Stuttgart vence Sandhausen e se isola topo da 2. Bundesliga

Google Plus

O Stuttgart jogou diante do Sandhausen em partida válida pela 20ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (12). A equipe suábia, querendo a liderança isolada, encarou uma das surpresas do campeonato e que faz excelente temporada para seus padrões.

Mesmo não fazendo um grande jogo os donos da casa levaram a melhor e venceu por 2 a 1 com gols de Terodde duas vezes um deles em cobrança de pênalti. Para os visitantes o gol foi de Sukuta-Pasu. O resultado manteve os suábios na liderança isolada com 41 pontos. Já os alvinegros ficaram em sétimo com 30 pontos.

A próxima partida do Stuttgart é contra o Heidenheim na Voith-Arena no Baden-Württemberg-Derby. Enquanto que o Sandhausen enfrenta o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion, os jogos serão realizados na próxima sexta-feira (17).

Os suábios tiveram uma boa chance no começo da partida com Julian Green, o jogador recebeu de Grgic e arrematou ao gol e Knaller no susto defendeu e por pouco não entregou. Depois os visitantes responderam em cobrança de escanteio batido por Stiefler a bola viajou a área e Gordon desviou pra fora.

Mas aos 47 minutos os mandantes tiveram um pênalti a seu favor, Carlos Mané se livrou do marcador e foi derrubado por Paqarada. Na cobrança, o artilheiro da equipe Simon Terodde bateu e converteu, deixando sua equipe na frente do marcador, antes do intervalo.

Na etapa final os alvinegros chegaram ao empate aos 16 minutos na boa jogada de Pledl que se livrou dos marcadores e cruzou na medida para Sukuta-Pasu que tinha acabado de entrar mandar de chapa e igualar a partida.

Por pouco o time da casa não voltou a ter a vantagem, na boa assistência de Carlos Mané para Grosskreutz, o lateral entrou na área e tentou encobrir Knaller, mas a bola bateu no travessão e saiu. E depois foi a vez de Zimmer desperdiçar uma boa oportunidade ao arriscar em cima de Knaller que fez boa defesa.

Só que aos 40 minutos o time da casa fez o gol da vitória no lançamento de Zimmer para a área a bola chegou a Carlos Mané cruzar para Terodde de voleio marcar um lindo gol e decretar mais um triunfo para os suábios na competição.

St. Pauli vence a segunda seguida derrotando o Dynamo Dresden

O St. Pauli recebeu o Dynamo Dresden no Millerntor-Stadion, os piratas querendo mais um triunfo para sair da zona de rebaixamento e entrar na parte de playoffs enfrentou um time que vem fazendo grande temporada e queria se aproximar no G-3.

Em duelo equilibrado, os mandantes venceram por 2 a 0 com gols de Choi Kyoung-Rok e Cenk Sahin. Com o resultado deixou os piratas na 16° colocação com 17 pontos que hoje o levaria para os playoffs. Já os amarelos estão na sexta colocação com 31 pontos.

A próxima partida do St. Pauli é contra o Arminia Bielefeld na Schüco Arena. Enquanto que o Dynamo Dresden recebe o Hannover no DDV-Stadion, os jogos serão realizados no próximo domingo (19).

Union Berlin leva a melhor e vence o Arminia Bielefeld, encostando no G-3

No Stadion An den Alten Försterei o Union Berlin encarou o Arminia Bielefeld, a equipe da capital querendo se aproximar do G-3 teve pela frente um adversário desesperado e buscando sair da zona de rebaixamento.

A equipe da casa jogou melhor e venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Felix Kroos, Kreilach e Polter. Para os visitantes o gol foi de Fabian Klos. Com o resultado deixou o time da capital na quarta colocação com 35 pontos, se aproximando do G-3. Já os Arminen estão na zona de rebaixamento em 17° com 17 pontos.

O próximo jogo do Union Berlin é contra o Karlsruher no Wildparkstadion. Enquanto que o Arminia Bielefeld recebe o St. Pauli, os jogos serão realizados no próximo domingo (19).