Atacante Harnik marca duas vezes e Hannover vencer Bochum de virada na 2. Bundesliga

O Hannover enfrentou o Bochum na HDI-Arena pelo encerramento da 20ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17 nesta segunda-feira (13). Os vermelhos, buscando a vice-liderança da competição, jogaram diante de um adversário que vem mal nesta temporada e está na parte intermediária da tabela.

Em confronto disputado até o fim do jogo, os mandantes venceram de virada pelo placar de 2 a 1, com gols de Martin Harnik, um deles em cobrança de pênalti. Para os visitantes, o gol foi de Wurtz. Com o resultado levou os vermelhos para vice-liderança com 38 pontos. Já os camundongos caíram para 13° colocação com 23 pontos.

A próxima partida do Hannover é contra o Dynamo Dresden no DDV-Stadion no próximo domingo (19). Enquanto que o Bochum recebe o Würzburger Kickers no Vonovia Ruhrstadion no próximo sábado (18).

Equilíbrio marca primeira etapa

Querendo se manterem na vice-liderança os vermelhos começaram a partida em cima do time visitante que começou atrás e aos oito minutos Bakalorz arriscou de fora da área, sem direção a meta de Riemann. Depois foi a vez de Harnik tentar de longe e mandou mal.

O time visitante se aproveitou do descuido da marcação dos mandantes e aos 13 minutos tiveram uma boa oportunidade com Stiepermann, o meio-campista recebeu de Gyamerah e bateu pra fora. Em seguida o mesmo jogador teve outra chance e arriscou no travessão.

Mas aos 16 minutos, os camundongos abriram o marcador. Gündüz serviu na medida para Wurtz sair de frente com Tschauner e mandar na saída do goleiro, colocando sua equipe em vantagem. Ainda na etapa inicial os vermelhos quase empataram no arremate de Bakalorz, o volante obrigou Riemann a espalmar para tiro de canto. No lance seguinte, Prib cobrou escanteio na cabeça de Sarenren-Bazee, o jovem atacante desviou pra fora.

Só que, aos 45 minutos, chegaram ao empate na boa jogada de Sarenren-Bazee na ponta esquerda ao cruzar rasteiro para Harnik mandar de chapa, marcando um belo gol para o time da Baixa-Saxônia. Um minuto depois o atacante tentou surpreender Riemann, mas arriscou pra fora.

Anfitrião vira e vence duelo

Na etapa final, a equipe da casa chegou à virada aos 18 minutos num pênalti cometido por Merkel. O jogador, que acabara de entrar, deu leve empurrão em Prib. Na cobrança, Harnik converteu e colocou o Hannover em vantagem.

O time da casa ainda teve outro pênalti aos 27 minutos, co, Losilla derrubou Sarenren-Bazee dentro da área. Novamente Harnik foi para a cobrança, mas desta vez mandou pra fora, perdendo a oportunidade de marcar um hat-trick.

Nos instantes finais, os visitantes esboçaram uma pressão e por pouco não chegaram ao empate, com uma cabeçada de Losilla, desviando a cobrança de escanteio e mandando na trave, mas a vitória ficou com o Hannover.