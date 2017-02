Jogo Bayern de Munique x Arsenal ao vivo agora na Champions League 2017 (0-0)

Atualiza o conteúdo

A partida acontecerá na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, às 17h45, pelo horário brasileiro de verão. Acompanhe todos os lances do Bayern x Arsenal ao vivo na VAVEL Brasil!

FIQUE DE OLHO Arsenal: Alexis Sánchez, meia-atacante do Arsenal. O chileno mostra evolução em seu futebol ano após ano, e em 2016/17 não está sendo diferente. Ao lado de Mesut Özil, o sul-americano é o principal jogador dos Gunners e também pode em uma bola decidir a partida.

FIQUE DE OLHO Bayern de Munique: Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. O mundo sabe do faro de gol que o polonês tem, portanto ele será o jogador que o Arsenal mais precisará se preocupar em anular junto ao Thiago Alcântara. Em uma ou duas bolas, o centroavante pode definir o destino do embate.

Nos Gunners, por outro lado, Ramsey (panturrilha), Debuchy (falta de preparo físico) e Cazorla (muscular) estão fora da partida de ida.

Nos mandantes, o único desfalque é o zagueiro Boateng, fora por lesão no ombro.

Por outro lado, o ponta do Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, disse ao Arsenal Player que vê seu time com grandes chances de sair da Allianz Arena com a vitória dessa vez. "Eles são um ótimo time, mas nós também somos se jogarmos o que sabemos no dia. Podemos causar-lhes problemas suficientes e, quem sabe, sair de lá com a vitória. Apesar do último jogo na Allianz Arena, tivemos boas experiências lá. Vencemos um jogo e empatamos o outro", comentou.

Jogo Bayern de Munique x Arsenal ao vivo

Tomando conhecimento sobre histórico positivo recente sobre o Arsenal, Arjen Robben reconheceu que o atual time Gunner é o melhor que eles vão ter enfrentado nos últimos anos. "Acho que eles melhoraram desde o ano passado. Sei que sempre que os enfrentamos nos últimos anos, vencemos ou passamos para a próxima fase, mas dessa vez será mais difícil por causa do status deles atualmente. O nível deles cresceu de novo... e acho que são uma ameaça para qualquer um na Champions League. Estamos confiantes, é claro, mas a igualdade existe", disse ao Telegraph.

Na Inglaterra, o Arsenal ocupa a quarta posição, com 10 pontos para o líder Chelsea. Apesar do assunto no clube seja a briga pelo título, é de se entender que vai ser complicado conquistá-lo, uma vez que ocupa a quarta posição e ainda tem outros três times na caça aos Blues.

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e briga fielmente pelo título com o RB Leipzig, apesar de ter arrancado nas últimas rodadas. O time da Baviera já soma 49 pontos, sete a mais que os rivais, faltando 14 rodadas para o fim.

Em seus campeonatos nacionais a situação é diferente entre ambos, isso por causa das pretensões dos dois clubes para o final da temporada.

A última vez que ambos jogadores, o Bayern levou a melhor, batendo o Arsenal por 5 a 1 em casa, após ter perdido no primeiro turno da fase de grupos por 2 a 0 no Emirates.

Os dois times também ganharam o costume de se encontrar pela competição, tendo se enfrentado em 2013, 2014 e 2015. Nos dois primeiros anos, o embate foi nesta fase, as oitavas. Já em 2015, foi pela fase de grupos.

Na história, os clubes se enfrentaram 10 vezes, sendo cinco triunfos para os alemães, três para os ingleses e dois empates.

Champions League ao vivo

Já o Arsenal, não avança para as quartas de final desde 2010, completando sete anos de 'jejum'. A equipe de Arsène Wenger disputou a final em 2006, perdendo para o Barcelona de Ronaldinho.

O Bayern de Munique venceu a competição em 2013, além de ter jogado a final em 2010 e 2012. Esteve presente em todas as semifinais dos últimos três anos.

É tarde de decisão para os dois clubes que apesar de ter históricos recentes diferentes, têm um só objetivo nesta fase: avançar.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com todas as emoções de Bayern de Munique x Arsenal ao vivo pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2017.