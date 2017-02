"Velhos conhecidos", Bayern e Arsenal duelam pelo jogo de ida das oitavas da Champions

Google Plus

Bayern de Munique e Arsenal vão se enfrentar nessa quarta-feira (15) pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League, às 17h45 (horário oficial de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Essa será a quarta vez em que as equipes se enfrentam nas últimas cinco temporadas e o Arsenal tentará mudar sua sorte dessa vez.

O Arsenal, diferente das ocasiões anteriores, chega como campeão do grupo A, tendo superado o poderoso Paris Saint-Germain, enquanto o Bayern, ainda instável sob o comando de Ancelotti, finalizou a fase de grupos como vice-campeão, atrás do Atlético de Madrid.

Milorad Mažić (SER) será o árbitro responsável por comandar o duelo entre os alemães e ingleses.

Mats Hummels quer comprovar força do Bayern como mandante

Com a primeira partida a ser jogada em Munique, o defensor Mats Hummels, em entrevista coletiva, demonstrou vontade de ditar o ritmo da partida: “Jogaremos em casa e queremos colocá-los sobre pressão. Queremos ser o melhor time e mostrar ao Arsenal o quão difícil é jogar aqui”, disse o zagueiro.

Já o arqueiro Manuel Neuer, que estava ao lado de Hummels, foi mais burocrático: “Estamos ansiosos para atuar na Champions League, em um estágio internacional, diante de um adversário de alto nível e esperamos dois bons jogos”, disse Neuer.

A vitória conquistada pelo Bayern na última rodada da Bundesliga diante do Ingolstadt por 2 a 0 certamente dará uma confiança maior a equipe, que abriu boa vantagem na liderança da competição e agora tentará aproveitar esse momento na Uefa Champions League: “A vitória em Ingolstadt foi muito importante. Agora estamos focados na Champions. Todo mundo está esperando por esse jogo, será um grande teste para nós. Eu espero que consigamos jogar bem aqui em Munique”, disse o artilheiro Robert Lewandowski, esperança de gols do Bayern para o confronto e que marcou nove gols nos últimos 10 jogos.

Wenger espera um cenário diferente dessa vez

Apesar de ter encarado o Bayern em quatro oportunidades nas últimas cinco temporadas, o treinador Arsène Wenger acredita que o fator casa poderá ser uma vantagem para os gunners: “Já vencemos lá antes e jogamos a primeira partida fora, então é importante que protejamos o segundo jogo porque eu sinto que para ter uma oportunidade de classificar na segunda partida, isso será muito importante”, disse o comandante dos londrinos, que também relembrou os encontros anteriores: “Sim, tivemos experiências ruins contra eles, mas eu sinto que é uma boa oportunidade”, finalizou.

O Arsenal tentará alcançar as quartas de final da Uefa Champions League pela primeira vez desde 2010 e Wenger confia em uma grande participação de Mesut Özil no duelo: “É hora para ele marcar novamente. Eu senti que ele não estava confiante diante do Hull e isso é um problema porque você sempre pensa que ele possa fazer algo especial”, conclui Wenger, que tenta incentivar o meia-atacante alemão antes de um importante confronto.

Alex Oxlade-Chamberlain também falou sobre mais um jogo diante do Bayern: "Eles são muito bons, mas também somos. Podemos causar problemas para eles e vencer a partida. Eles são muito bons, mas não imortais”, declarou Chamberlain.