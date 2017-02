Thomas Tuchel crê em classificação mesmo após derrota fora de casa

Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund perdeu a primeira partida da fase de oitavas de finais da Uefa Champions League 2016/17 diante do Benfica por 1 a 0, em jogo realizado no estádio da Luz na capital portuguesa Lisboa. E ainda o seu artilheiro Aubameyang perdeu um pênalti defendido pelo brasileiro Ederson. A próxima partida será realizada no mês de março, no dia 8, no Signal Iduna Park. Os aurinegros vão precisar fazer pelo menos dois gols para conseguir a vaga para próxima fase.

Após a partida, o treinador aurinegro, Thomas Tuchel, lamentou as chances perdidas na primeira etapa e o gol sofrido logo no inicio da etapa final: “Fizemos um bom primeiro tempo e tivemos ótimas oportunidades de fazer pelo menos dois ou três gols, mas a pontaria não estava legal e o goleiro deles fez um grande jogo e fez boas defesas. Fiquei muito triste pelo resultado não ter sido ao nosso favor e nada está perdido, o Benfica foi mais eficiente e conseguiu seu gol”.

Também sobre a saída de Aubameyang da partida, o atacante perdeu um pênalti no jogo: “O Auba não estava em uma grande noite e ficou muito chateado pelo dia ruim, e também foi uma opção de ter o tirado por está um pouco cansado e coloquei o Schürrle para dar mais mobilidade ao setor ofensivo. Ele disse que bateu mal e não era pra ter batido daquela forma. Agora é pensar na rodada do final de semana e pensar lá na frente”.

O volante Julian Weigl disse que o Dortmund não estava com sorte: “Não foi o nosso dia e tivemos ótimas oportunidades na partida, mas não desta vez. Sofremos um gol por descuido nosso e por voltarmos à segunda etapa muito relaxados e o Benfica se aproveitou das oportunidades e saiu bem. A equipe deles tem muita qualidade e vai nos dar trabalho no jogo de volta”.

No final de semana, os aurinegros voltarão a campo por mais uma rodada da Bundesliga e recebem o Wolfsburg no próximo sábado (18) às 12h30, sem a sua principal torcida à muralha amarela que foi punida, por conta dos acontecimentos no duelo contra o RB Leipzig.