Com dois de Thiago Alcântara, Bayern atropela Arsenal e encaminha classificação

Pela primeira mão das oitavas de final da Uefa Champions League, o Arsenal foi até a Alemanha enfrentar nesta quarta-feira (15) o poderoso Bayern de Munique e viu um show dos alemães. O primeiro tempo foi pegado, diferentemente do segundo tempo, onde o predomínio bávaro sobressaiu. Resultado? Um impiedoso 5 a 1.

Robben, com um golaço, inaugurou o placar a favor do Bayern, mas Sánchez empatou. Já na segunda etapa, o time alemão não tomou conhecimento dos ingleses: Thiago Alcântara (duas vezes), Lewandowski e Müller encaminharam a classificação bávara.



As duas equipes farão a segunda partida no dia 7 de março, às 16h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. O time londrino precisa de uma vitória por 4 a 0 ou placares com mais de 5 gols de diferença se o Bayern marcar. Lembrando que 4 a 1 para os ingleses resulta em prorrogação.

Bayern domina primeira etapa, mas não peca na finalização

A partida na Allianz Arena começou com o Arsenal tentando surpreender realizando uma marcação alta e pressionando a saída de bola do Bayern Munique. Porém o primeiro bom lance da partida foi de Arturo Vidal, o chileno finalizou de canhota e obrigou a Ospina a fazer a primeira defesa difícil da noite. Mas o gol dos bávaros não demorou a sair, dois minutos depois Arjen Robben fez sua clássica jogada, trouxa da direita para o meio, cortou a zaga e finalizou no ângulo marcando um golaço e abrindo o placar.

O goleiro David Ospina foi obrigado a trabalhar logo depois em uma jogada de Robben idêntica à do gol, mas dessa vez o goleiro colombiano defendeu e salvou os Gunners. O Bayern dominava o jogo no primeiro tempo e só foi incomodado em uma falta cobrada por Mesut Özil onde Manuel Neuer rebateu de forma estranha, contudo na sequência do lance foi marcado o impedimento.

Na marca dos 29 minutos Lewandowski acertou em cheio Konscienly dentro de sua própria área e o juiz marcou pênalti para o Arsenal. Alexis Sánchez foi para a bola e viu Neuer rebater, no rebote o próprio Sánchez tentou duas vezes até fazer a bola entrar e empatar o jogo na primeira etapa.

O Arsenal ameaçou mais uma vez na primeira etapa com um belo chute de Granit Xhaka obrigando Neuer a trabalhar. O time da casa foi o responsável pelo último lance da primeira metade de jogo em uma bola desviada por Hummels após excelente cobrança de falta de Xabi Alonso.

Bayern dá aula e praticamente mata o confronto na segunda etapa

A equipe de Carlo Ancelotti melhorou no segundo tempo no quesito finalização, dando uma verdadeira aula. Em apenas dez minutos da segunda etapa o Bayern acabou com as chances do Arsenal na partida. Aos sete minutos, Lewandowski o polonês aproveitou um bom cruzamento de Lahm e guardou no fundo das redes.

Três minutos depois foi a vez de Thiago Alcântara ampliar o placar, o espanhol aproveitou uma linda assistência de calcanhar de Lewandowski para finalizar seco e rasteiro batendo o goleiro Ospina, 3 a 1.

O Bayern não estava satisfeito e quase ampliou duas vezes na mesma jogada, após Lewandowski acertar o travessão, Robben finalizou no rebote mas a bola desviou na mão de Gibbs e saiu para escanteio. No escanteio Javi Martínez subiu mais alto que a zaga londrina e, à queima roupa Ospina operou um verdadeiro milagre espalmando para escanteio novamente.

No lance seguinte, Thiago Alcântara aproveitou o rebote no escanteio cobrado por Douglas Costa, matou no peito e bateu bonito, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Ospina que não conseguiu defender, 4 a 1 para o Bayern.

Faltando dois minutos para o fim de jogo Kimmich pressionou a defesa do Arsenal e roubou a bola, em seguida tocou para Thiago Alcântara servir Thomas Müller, o atacante alemão finalizou com frieza e deu rumos finais à partida fazendo 5 a 1 para os bávaros.