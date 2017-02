Dirigentes do Bayern rebatem críticas a Carlo Ancelotti

Ancelotti foi derrotado em apenas três jogos oficiais nesta temporada (Foto: Christof Stache/AFP)

O Bayern de Munique está a um passo da próxima fase da Uefa Champions League, já que aplicou impiedosa goleada sobre o Arsenal nesta quarta-feira (15), na Allianz Arena, em Munique. Além disso, o atual tetracampeão alemão segue sólido na busca de mais um título da Bundesliga. No entanto, apesar do retrospecto positivo, o técnico Carlo Ancelotti vem sendo extremamente criticado, atitude que fez com que o diretor executivo e o presidente do Bayern saíssem em defesa do comandante.

"Não temos nenhum problema quanto a competência de Carlo", disse Karl-Heinz Rummenigge, na apresentação dos novos embaixadores do clube Giovane Elber, Bixente Lizarazu e Hasan Salihamidžić. "Cada treinador tem sua filosofia. Também foi assim na transição de Jupp Heynckes e Pep Guardiola", acrescentou.

As constantes críticas, por parte da torcida e da imprensa alemã, não se devem aos maus resultados, pelo contrário. Além de ser líder isolado da Bundesliga, o Bayern não perde há 13 jogos. Naturalmente, cada treinador possui um estilo jogo, uma metodologia de trabalho ou uma disposição tática, entre tantos outros aspectos. As características conservadoras de Carlo Ancelotti diferem muito dos antecessores, Heynckes e Guardiola.

"Eu recomendo que parem de criticar e olhem para a tabela. Nós seríamos loucos de questionar o trabalho de Carlo só porque a equipe venceu por apenas um gol em Bremen ou Freiburg”, concluiu o diretor do Bayern, valorizando o trabalho do treinador italiano.

Ao que tudo indica, o presidente Uli Hoeness sente o mesmo em relação à Ancelotti. O dirigente ressaltou a bela administração exercida pelo treinador junto ao elenco, especialmente no confronto diante do Ingolstadt, pela 20ª rodada da Bundesliga. "Carlo possui uma relação fantástica com os jogadores", afirmou Hoeness. "Ele fez isso no Real Madrid e no PSG, onde ainda todos os ex-jogadores estão empolgadíssimos com ele. Ele [Ancelloti] consegue transformar talentos individuais em uma grande equipe", finalizou.