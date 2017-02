Schalke 04 é superior, bate PAOK e sai em vantagem no jogo de ida da Europa League

Google Plus

O PAOK recebeu o Schalke 04 no Toumbas na cidade de Salonica em jogo válido pelo jogo de ida da fase de 16 avos final da Uefa Europa League 2016/17, nessa quinta-feira (16). Em um jogo brigado, os visitantes jogaram melhor, vencendo por 3 a 0, com gols de Burgstaller, Meyer e Huntelaar.

O resultado deixou os azuis reais em boa vantagem e podendo perder por até dois gols. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (22), na Veltins-Arena.

A próxima partida do PAOK é contra o Veria pela Liga Grega. Já o Schalke 04 enfrenta o Colônia no Rhein Energie Stadion pela Bundesliga. Os jogos serão realizados no próximo domingo (19).

PAOK começa pressionando, mas Burgstaller põe Schalke na frente

Jogando diante da sua inflamada torcida os gregos foram pra cima logo no inicio de partida e dois minutos de partida, a defesa dos azuis reais falharam e por pouco o experiente atacante Athanasiadis não conseguiu arriscar ao gol, só que a bola passou por baixo de suas pernas.

Depois tiveram uma boa chance aos cinco minutos na boa descida de Mystakidis pela esquerda, o atacante cruzou rasteira a bola passou pelo meio da defesa e chegou aos pés do brasileiro Léo Matos arriscar e mandar no pé da trave.

Os visitantes começaram a sair para o jogo e tiveram seu primeiro chute aos 17 minutos com Goretzka, o meio-campista mandou sem direção. Em seguida foi à vez de Burgstaller, o atacante austríaco recebeu de Meyer e mandou pra fora.

Mais tarde foi a vez de Kolasinac, o lateral arriscou de fora da área e mandou em cima de Glykos. Só que aos 27 minutos fizeram o seu gol em cobrança de falta batido por Schöpf, a bola viajou a área e chegou à cabeça de Nado, o brasileiro desviou em cima de Glykos, o goleiro deu o rebote nos pés de Burgstaller encher o pé e mandar para as redes.

Mesmo em vantagem os azuis reais continuaram tentando criar mais ocasiões de gol e os gregos abusou muito das faltas duríssimas, e depois da pressão no inicio do jogo não conseguiram mais chegar ao ataque.

Schalke marca dois gols no fim e abre vantagem pela classificação

A etapa final começou com os dois times brigando muito e fazendo muitas faltas, deixando o jogo parado. Mas ambos até que tentaram fazer algo na partida e poucos arremates ao gol até os 20 minutos de bola rolando.

O time visitante foi mais perigoso quando desceu ao ataque e aos 22 minutos Kolasinac serviu para Meyer que foi cruzar, a bola pegou efeito e Glykos deu um tapa afastando a ocasião de gol ao adversário.

Mas aos 37 minutos os alemães aumentaram o marcador no cruzamento feito por Höwedes, o capitão da equipe levantou na área e viu Max Meyer sem marcação e o jogador escorou para as redes, aumentando ainda mais a diferença para sua equipe.

E ainda fizeram mais um aos 45 minutos Meyer levantou na área, Glykos cortou mal e deu nos pés de Huntelaar que tinha acabado de entrar empurrar para o gol vazio e deixar os azuis reais com uma boa diferença para o jogo de volta.

No final da partida os mandantes tiveram uma boa chance no chute de fora da área batido por Warda e obrigou Fährmann a espalmar para tiro de canto.