Na goleada do Bayern sobre Arsenal, Özil e Neuer trocaram mesmo número de passes

Principal armador dos gunners ficou bem abaixo do esperado (Foto: Michael Regan/Getty Images)

O domínio do Bayern de Munique sobre o Arsenal, na vitória por 5 a 1, foi um episódio relevante nesta primeira semana dos jogos de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. No entanto, a disparidade do time alemão não foi notória apenas no placar, mas também nas demais estatísticas que envolvem o jogo.

Os bávaros mantiveram-se superiores em praticamente todos os aspectos: foram 24 finalizações contra oito do Arsenal e 68% de posse de bola para os alemães, além de uma diferença de mais de 500 passes completos a favor do Bayern. Mas, entre tantos números, uma estatística chama atenção.

Desde que chegou ao Arsenal, na temporada 2013/14, Mesut Özil tornou-se uma das peças fundamentais no meio campo da equipe. Porém, ao retornar ao país de origem para enfrentar os bávaros, o camisa 11 - e principal armador dos gunners -, decepcionou os torcedores londrinos. De acordo com o portal UOL Esporte, Özil deu apenas 20 passes durante todo o jogo, mesmo número de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique.

A disparidade do time alemão fica ainda mais nítida ao analisar o desempenho de outros atletas. Xabi Alonso, volante do Bayern, completou 100 passes na partida - 17 a mais, se somados os toques dados por quatro jogadores do Arsenal: Alexis Sánchez, Granit Xhaka, Kieran Gibbs e Mesut Özil.

Além de não conseguir parar o ataque dominador do Bayern de Munique, o Arsenal ainda teve o “privilégio” de tornar-se o primeiro clube da terra da rainha à sofrer 200 gols na Uefa Champions League. Para o cenário ficar ainda pior, caso os gunners não consigam reverter o placar no jogo de volta, em Londres, será a sétima temporada consecutiva que o Arsenal não passa das oitavas de final da competição continental - sendo que nas últimas quatro temporadas, duas eliminações foram diante do Bayern.