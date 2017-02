Instáveis, Borussia Dortmund e Wolfsburg se enfrentam pela Bundesliga

Certamente não teremos um jogo comum nesse sábado (18) no Signal Iduna Park, quando Borussia Dortmund e Wolfsburg vão se enfrentar pela 21ª rodada da Bundesliga, uma vez que a muralha amarela não estará presente, devido a sanções impostas pela liga por conta de incidentes relacionados ao jogo dos aurinegros com o RB Leipzig.

Günter Perl, natural de Munique, será o árbitro responsável por mediar o confronto entre os aurinegros e os lobos, que enfrentam momentos de instabilidade na temporada, uma vez que o Dortmund sofre para desafiar os líderes do campeonato, o Wolfsburg luta contra o descenso.

Tuchel mostra confiança e confirma Aubameyang como titular

Após o revés para o Benfica na Uefa Champions League por 1 a 0, em um jogo em que Aubameyang desperdiçou três grandes oportunidades, além de um pênalti, muito se especulou sobre a presença ou não de Auba como titular, mas o técnico Thomas Tuchel não deu tempo para as especulações e confirmou a presença dos gaboneses entre os titulares: “Ele jogará o tanto que conseguir – e espero que marcando gol”, disse o comandante dos aurinegros.

Com Auba, mas possivelmente sem Sokratis e Guerreiro, esse é o cenário para Tuchel no jogo desse sábado. O técnico falou sobre os possíveis desfalques: “Mandamos o Sokratis para casa, ele está doente, mas ainda não está descartado. Guerreiro também não treinou com a equipe e passará por um teste amanhã antes do jogo para saber se jogará”, esclareceu Tuchel.

O comandante dos aurinegros ainda falou sobre a impactante ausência da muralha amarela no confronto: “Acredito que o fechamento daquela parte do estádio terá um impacto no jogo, mas eu acredito que os demais torcedores irão suprir essa ausência”, finalizou o treinador, falando a respeito das punições sofridas pelo Borussia.

Wolfsburg tem a dura missão de derrubar um longo tabu

Apesar de não ter que encarar a muralha amarela, o Wolfsburg terá um grande tabu pela frente: o Dortmund não perde como mandante há 30 jogos, ou seja, os lobos, que lutam na parte inferior da tabela, certamente não terão vida fácil diante do Dortmund no Signal Iduna Park.

Ciente da dificuldade de encarar os aurinegros fora de casa, o técnico Valerin Ismäel disse saber o que é necessário para obter um bom resultado: “É importante que estejamos preparados para fechar os espaços. Marcar forte e evitar a construção de jogo rápida deles – essa será a chave para o nosso sucesso. Precisamos reagir ao jogo de pressão deles com soluções claras e tentar ultrapassar a última linha deles”, disse o comandante dos lobos.

Buscando a recuperação no campeonato, os lobos vem de um importante triunfo diante do Hoffenheim na rodada anterior, o que poderá servir de inspiração para a equipe diante do Dortmund: “Tudo que esse time é capaz é o que vimos no segundo tempo diante do Hoffenheim e demos reproduzir aquela atuação desde o primeiro minuto. Ainda não estamos livres (da luta contra o rebaixamento), precisamos de muitos resultados positivos para acalmar a situação. Isso significa muito trabalho duro”, esclareceu Ismäel.