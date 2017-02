Com facilidade, Borussia Dortmund bate Wolfsburg e volta a vencer

Borussia Dortmund e Wolfsburg se enfrentaram neste sábado (18) pela 21ª rodada da Bundesliga, disputado no Signal Iduna Park, em Dortmund e sem a presença da muralha amarela, devido a sanções impostas a alguns torcedores dos aurinegros após incidentes na partida diante do RB Leipzig.

Günter Perl foi o árbitro responsável por comandar a partida que terminou com vitória do Borussia Dortmund por 3 a 0, com gols de Piszczek, Dembélé e Bruma contra.

Na próxima rodada os aurinegros atuarão fora de casa, diante do Freiburg, no sábado (25), enquanto o Wolfsburg receberá o Werder Bremen na partida de abertura da 22ª rodada, na sexta-feira (24).

Dortmund domina primeira etapa e sai em vantagem

Depois de um impressionante revés na Uefa Champions League diante do Benfica no meio da semana, o Borussia voltou suas atenções para a Bundesliga, competição em que vem oscilando bastante. Porém, com objetivo de mudar tal panorama, a equipe voltou a demonstrar a intensidade de jogo que lhe é peculiar desde os primeiros minutos diante dos lobos.

Os donos da casa aplicaram a tão comum pressão aos adversários nos primeiros minutos, sufocando a defesa adversária – o domínio do Borussia se traduzia na posse de bola: 79% para os aurinegros – enquanto os lobos se limitavam a defender, sem oferecer qualquer perigo ao goleiro Bürki. O primeiro gol da partida veio aos 20’, quando Bruma cabeceou contra a própria rede depois de um cruzamento despretensioso de Marco Reus.

Mesmo após a vantagem, o Borussia continuara a pressionar o Wolfsburg, encurralando o adversário na faixa de campo dos visitantes e somente não alcançou uma vantagem maior no placar antes do intervalo por problemas nas finalizações.

Com gols nos primeiros minutos, Borussia define a partida

O problema com as finalizações parece ter sido um assunto bem resolvido no vestiário, pois logo no início da etapa complementar o Borussia chegou ao seu segundo tento, através de Piszczek – elemento surpresa que vem se tornando comum, jogador chegou ao 5º gol na Bundesliga – após boa jogada de Dembélé, que poucos minutos depois foi retribuído pelo lateral polonês, que assistiu o meia-atacante francês, que anotou o terceiro gol dos aurinegros na partida, praticamente definindo a partida.

Com uma boa vantagem no placar e um adversário inofensivo, o Borussia começou a controlar a posse de bola, cadenciado o jogo e atacando quando fosse conveniente. Mesmo com menos intensidade, os aurinegros chegariam ao quarto gol aos 76’, mas Pusilic, com gol aberto, preferiu tocar para Aubameyang, que estava claramente impedido. O atacante gabonês ficou rindo da tentativa do norte-americano em dar assistência para ele.

O resultado dificilmente teria alguma reviravolta, então o técnico Thomas Tuchel resolveu dar alguns minutos para o meio-campista espanhol Mikel Merino – promessa contratada no início da temporada – na vaga de Julian Weigl. Fora isso, pouco ocorreu no duelo nos minutos finais da partida, totalmente controlada pelos mandantes, que voltam a vencer depois de alguns tropeços, tanto na Bundesliga quanto na Champions.