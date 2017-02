Lewandowski marca no fim e Bayern de Munique empata contra Hertha Berlin

O Hertha Berlin recebeu o Bayern de Munique no estádio Olímpico em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga 2016/17. A equipe da capital querendo não se distanciar do pelotão de cima jogou contra o líder da competição que queria se distanciar ainda mais dos demais concorrentes.

Em confronto disputado a partida terminou em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Ibisevic. Para os visitantes o gol foi de Lewandowski. Com o resultado manteve os bávaros na liderança da competição com 50 pontos. Já o time da capital se manteve em sexto com 34 pontos.

A próxima partida do Hertha Berlin é contra o Eintracht Frankfurt nesse mesmo estádio. Enquanto que o Bayern de Munique recebe o Hamburgo na Allianz Arena, os jogos serão realizados no próximo sábado (25).

Ibisevic deixa sua marca e coloca os berlinenses em vantagem

Poupando alguns titulares, a equipe de Carlo Ancelotti foi em busca de mais um triunfo, desta vez na capital alemã. A partida tinha como expectadores o treinador da seleção alemã, Joachim Löw, e também da Tite, comandante do Brasil.

Quem começou em cima foram os mandantes e, aos cinco minutos, Plattenhardt cobrou escanteio na cabeça de Ibisevic, mas o atacante bósnio mandou sem direção.

A equipe bávara até que tentou nas investidas de Arjen Robben sem êxito. O Bayern teve uma boa chance em grande jogada de Lahm, quando o capitão da equipe cruzou para o meio da área e Jarstein, atento, fez a defesa.

Aos 21 minutos, o time da capital abriu o marcador em uma falta cavada do lado esquerdo, Plattenhardt levantou na área e a bola chegou aos pés de Ibisevic, que oportunista mandou para a rede de Neuer.

Os bávaros não se intimidaram com o placar desfavorável e Juan Bernat arriscou ao gol sem direção. Em seguida, Thomas Müller ajeitou para Thiago Alcântara dentro da área, mas o hispano-brasileiro arriscou fraco.

Lewandowski marca no último lance e arranca empate para os bávaros

Na etapa final, o time mandante teve uma boa oportunidade no cruzamento feito por Plattenhardt na área e Ibisevic desviou para fora, podendo aumentar a vantagem para sua equipe.

Logo depois, o Hertha Berlim teve outra chance no contra-ataque, mas Haraguchi isolou para longe. No lance seguinte, Darida tentou de fora da área, mas bola desviou em Hummels e Neuer fez defesa tranquila.

A equipe de Munique até que tentou e, aos 16 minutos, Lahm fez boa jogada e serviu para Thiago Alcântara arrematar em cima de Jarstein. Robert Lewandowski, artilheiro do time, ainda cobrou falta direto na barreira.

Nos instantes finais, os visitantes tiveram uma oportunidade de empatar em cobrança de falta batida por Alaba, mas Jarstein fez grande defesa. No último lance do jogo, o Bayern chegou ao empate quando Thiago cobrou falta por baixo, Robben mandou em cima do marcador e a bola sobrou para Lewandowski empurrar para a rede e deixar tudo igual.