Hamburgo sai na frente duas vezes, perde pênalti e cede empate para Freiburg

Freiburg: Schwolow; Kübler, Torrejón, Söyüncü, C. Günter; Höfler; Abrashi (Frantz Min. 62), Philipp, Grifo (Bulut Min. 90+1); Haberer (Niederlechner Min. 85); Petersen. Técnico: Christian Streich

O Hamburgo jogou contra o Freiburg no Volksparkstadion, em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga 2016/17. A partida foi equilibrada e terminou empatada em 2 a 2. Os gols do time da casa foram marcados por Hunt e Gregoritsch. Para os visitantes, Philipp e Grifo deixaram os seus.

O resultado manteve os dinos da 15° colocação com 20 pontos. Já o time da Floresta Negra caiu para a nona colocação com 30 pontos.

A próxima partida do Hamburgo é contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. Enquanto isso, o Freiburg recebe o Borussia Dortmund no Schwarzwald-Stadion. Os jogos serão realizados no próximo sábado (25).

Primeiro tempo disputado e com dois gols para ambos os lados

Com desfalques importantes de última hora, Markus Gisdol optou por Diekmeier e Hunt para começar jogando. Porém, os visitantes começaram levando perigo e, aos seis minutos, em contra-ataque rápido, Grifo cruzou rasteiro para Petersen e o atacante mesmo sem ângulo mandou na trave.

A equipe da casa respondeu aos 14 minutos em cruzamento de Diekmeier para Kostic, mas no momento exato Günter tirou a bola dos pés do sérvio. No minuto seguinte, o Hamburgo abriu o marcador após ótimo passe de Ostrzolek para Holtby, que em seguida serviu para Hunt de letra fazer um belo gol.

Mais tarde o time da Floresta Negra chegou ao empate aos 23 minutos. Na tabelinha tramada com Abrashi e Petersen, o atacante deu de bandeja para Philipp arriscar de canhota e deixar tudo igual.

Por pouco os visitantes não viraram a partida aos 30 minutos em boa descida de Philipp pela direita, o jogador ganhou de Mavraj na corrida e tocou para Abrashi, mas o albanês isolou para longe.

O time da casa teve a oportunidade de voltar a ter a vantagem aos 39 minutos em cobrança de escanteio batido por Hunt, quando o goleiro Schwolow saiu mal e a bola sobrou para Jung que não conseguiu desviar para o gol. No final, em outra bola levantada na área, desta vez por Holtby, Diekmeier que mandou no meio de gol de cabeça e o arqueiro defendeu.

Hamburgo marca, mas Freiburg empata de novo; Hunt perde pênalti no fim do jogo

Na etapa final, o jogo continuou disputado e os visitantes foram perigosos quando desceram ao ataque. Aos três minutos, Haberer tentou de fora da área e mandou sem direção à meta de Adler.

A equipe mandante teve sua chance nos pés de Holtby, mas o meio-campista foi impedido por Höfler, que fechou a porta na hora certa. O time da Floresta Negra vinha no contra-ataque e se aproveitou da desorganização dos donos da casa.

Aos 11 minutos, os dinos fizeram o segundo gol em jogada iniciada por Holtby pela ponta, quando ele viu Sakai chegando livre pela lateral e cruzou na medida para Gregoritsch só empurrar para a rede.

Depois, os visitantes chegaram ao empate aos 27 minutos em ótima tabelinha entre Grifo e Petersen, o atacante fez o pivô e deu na medida para o italiano sair de frente com Adler e deixar tudo igual.

No final da partida, os donos da casa tiveram um pênalti a favor quando Hunt foi tocado por Günter dentro da área. Na cobrança, o mesmo Hunt bateu e recuou a bola nas mãos de Schwolow, perdendo a chance de dar a vitória a sua equipe.