Ancelotti destaca jogo difícil e exalta Lewandowski "Estamos felizes por tê-lo”

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

O Bayern de Munique não teve vida fácil neste sábado (18) na 21° rodada da Bundesliga. Perdendo até o último lance da partida, a equipe precisou de gol salvador de Robert Lewandowski para assegurar um ponto em Berlim. O time da Baviera soma oito anos sem perder para o Hertha Berlin.

Jogando no Olympiastadion Berlin, Ibisevic abriu o placar aos 21 minutos para o time da casa, sendo organizado durante toda a partida. Os bávaros foram para cima e, apesar do domínio, o gol não saiu antes do intervalo.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Carlos Ancelotti optou pela entrada de Lewandowski no lugar de Arturo Vidal. Em jogada ensaiada, Robben recebeu a bola no meio da área, finalizou e o artilheiro aproveitou o rebote para fazer seu 16º gol no campeonato e empatar nos acréscimos. Thomas Müller acabou destacando a garra do time, afirmando: “Nós demos tudo até o fim”.

Pal Dardai, técnico do Hertha, mencionou que o resultado é doloroso. “É difícil compreender, estamos desapontados, merecíamos vencer o jogo”, e declara orgulho da equipe, “Ainda estou orgulhoso do time e dos jogadores, o nosso plano funcionou, principalmente no primeiro tempo”, disse o comandante. Já Ancelotti, destaca que o Bayern de Munique só melhorou na segunda etapa da pardida e que a equipe teve muitas dificuldades. “O Hertha jogou muito bem na primeira parte, foi difícil para nós. Melhoramos na segunda etapa”, disse o treinador italiano.

O Bayern, que agora tem apenas uma vitória nos últimos três jogos pela Budesliga, soma 50 pontos. O time entrará em campo no próximo sábado (25), contra o Hamburgo. A partida será na Allianz Arena .