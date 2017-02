Bochum marca no fim e vence Würzburger Kickers de virada na 2. Bundesliga

O Bochum enfrentou Würzburger Kickers no Vonovia Ruhrstadion em partida válida pela 21ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (18). A equipe azul e branca vivendo momento ruim nesta temporada jogou contra uma equipe que vem fazendo um bom campeonato pelas suas pretensões.

Em duelo muito igual, a partida terminou com vitória do time da casa, de virada, pelo placar de 2 a 1, com gols de Weilandt e Wydra. Hoogland, contra, descontou para os visitantes. O resultado manteve os Camundongos na 13° colocação, com 26 pontos um pouco mais afastados da zona de rebaixamento. Já os bávaros continuam na nona colocação, com 28 pontos.

A próxima partida do Bochum é contra o Nuremberg no Stadion Nürnberg, no próximo domingo (26), enquanto que o Würzburger Kickers recebe o Greuther Fürth na Flyeralarm-Arena na próxima sexta-feira (24).

Os visitantes levaram perigo na descida ao ataque e Ernst arrematou de fora da área, levando perigo a meta do goleiro Reimann. No entanto, aos 20 minutos, quem saiu na frente foram os visitantes, que abriram o marcador com Benatelli. Depois de bate rebate, a bola sobrou para Kurzweg cruzar para o meio da área. Benatelli desviou ao gol, a redonda acertou Hoogland e foi para o fundo das redes.

Na etapa final, os bávaros quase aumentaram em boa jogada de Felix Müller, que serviu na medida para Taffertshofer arriscar de frente para o gol, mas Riemann fez grande defesa e evitou o segundo gol dos visitantes. O arqueiro apareceu de novo ao defender o arremate de Königs, fazendo boa intervenção.

A equipe da casa teve uma boa oportunidade de empatar a partida, Losilla arriscou de fora da área, o goleiro Wulnikowski deu rebote nos pés de Mlapa, o atacante togolês arriscou e mandou na trave e na sobra isolou para longe, mas aos 39 minutos, chegaram ao empate. No levantamento feito por Bastians, a defesa afastou e a bola sobrou para Losilla cruzar para Weilandt, que mesmo pegando mal na bola mandou para o gol e deixou tudo igual. A virada chegou aos 42 minutos. Com insistência, Gündüz, mesmo caído, tocou para Wurtz, que conseguiu passe para Wydra arriscar de fora da área e marcar um belo gol, dando o triunfo para sua equipe.

Greuther Fürth consegue a vitória superando o Fortuna Düsseldorf

No Sportpark Ronhof Thomas Sommer o Greuther Fürth jogou diante do Fortuna Düsseldorf, as duas equipes fazendo campanhas semelhantes nesta temporada queriam o triunfo para melhorar suas posições na tabela de classificação. A partida foi equilibrada e os donos da casa venceram pelo placar mínimo de 1 a 0. O único gol foi marcado por Zulj. O resultado levou os verdes para a 10° colocação, com 28 pontos. Já os rot-weiss, em queda livre, ocupam a 12ª colocação com 26 pontos. O próximo jogo do Greuther Fürth é contra o Würzburger Kickers na próxima sexta-feira (24), enquanto que o Fortuna Düsseldorf recebe o Heidenheim na Esprit Arena no próximo sábado (25).