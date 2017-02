Frankfurt joga mal e acaba sendo derrotado pelo Ingolstadt em casa

O Eintracht Frankfurt encarou o Ingolstadt na Commerzbank Arena em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (18). As águias, querendo se firmar na zona de classificação da Uefa Champions League, tiveram pela frente um time desesperado, que está na zona de rebaixamento.

A equipe visitante levou a melhor e foi mais eficiente, vencendo por 2 a 0 com gols de Bregerie e Gross em cobrança de pênalti. Os mandantes ainda perderam um pênalti na etapa final com Hasebe. O resultado ainda mantém os Schanzer na zona de rebaixamento, em 17°, com 18 pontos. Já as águias caíram para a quinta colocação com 35 pontos. O próximo jogo do Eintracht Frankfurt é contra o Hertha Berlin no estádio Olímpico no próximo sábado (25). Enquanto que o Ingolstadt enfrenta o Borussia M’gladbach no Audi-Sportpark no próximo domingo (26).

Os visitantes foram mostrando seu cartão de visitas e aos 10 minutos Markus Suttner arriscou de fora da área com muito perigo a meta do goleiro Hradecky que só acompanhou a bola sair pelo lado esquerdo. A resposta do time da casa veio aos 23 minutos no contra-ataque rápido puxado por Rebic. O croata entrou na área e cruzou rasteiro para o meio, mas o capitão Alex Meier chegou atrasado e não conseguiu desviar. Aos 26 minutos os visitantes chegaram ao seu gol em cobrança de escanteio batido por Gross. A bola foi até a área e Lezcano desviou para Bregerie mandar de chapa e deixar a equipe bávara em vantagem no marcador.

Aos 33 minutos, as águias perderam o zagueiro argentino Abraham, que acertou chute em Lezcano e deixou sua equipe com um jogador a menos. Na etapa final, os visitantes, aproveitando que tinham um jogador a mais, foram pra cima e aos três minutos Lezcano entrou na grande área e arriscou em cima de Hradecky, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. Os mandantes tiveram um pênalti a seu favor aos 11 minutos, cometido pelo goleiro Hansen em cima de Rebic. Na cobrança, Hasebe bateu mal, o arqueiro dinamarquês defendeu e na sobra, o japonês acertou o travessão.

Pouco depois, a equipe bávara teve um pênalti a seu favor. Aos 24 minutos, Hector derrubou Leckie dentro da área. Na cobrança, Gross bateu e converteu aumentando a vantagem para sua equipe na partida. Em seguida, os visitantes perderam Leckie por dar uma solada em Oczipka e as duas equipes terminaram a partida com dez jogadores cada.

Kramaric anota dois e Hoffenheim faz o dever de casa e derrota o lanterna Darmstadt

Na Rhein Neckar Arena o Hoffenheim recebeu o Darmstadt, os hoffs buscando voltar a zona de classificação da UCL jogou contra o lanterna da competição, que buscava o segundo triunfo para diminuir a vantagem para os demais concorrentes a zona de rebaixamento. A equipe da casa levou a melhor e venceu por 2 a 0 com dois gols de Kramaric, um deles em cobrança de pênalti. O resultado levou os hoffs para quarta colocação, com 37 pontos. Os liliens amargam a ultima colocação com 12 pontos. O próximo jogo do Hoffenheim é contra o Schalke 04 na Veltins-Arena no próximo domingo (26). Já o Darmstadt recebe o Augsburg no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo sábado (25).

Werder Bremen quebra o jejum de seis jogos e derrota o Mainz 05 fora de casa

Na Opel Arena o Mainz 05 jogou contra o Werder Bremen. Os 05 vêm fazendo uma campanha decepcionante nesta temporada.O adversário estava a seis jogos sem vencer na competição. O time visitante aproveitou as oportunidades e venceu por 2 a 0 com gols de Gnabry e Delaney. O resultado manteve os papagaios na zona de playoffs em 16° com 19 pontos. Já os 05 continuam em 12° com 25 pontos. A próxima partida do Mainz 05 é contra o Bayer Leverkusen na Bay Arena no próximo sábado (25). O Werder Bremen enfrenta o Wolfsburg na Volkswagen Arena na próxima sexta-feira (24).