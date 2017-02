Hannover vence Dynamo Dresden nos instantes finais e continua na vice-liderança da 2. Bundesliga

O Dynamo Dresden encarou o Hannover no DDV-Stadion em partida válida pela 21ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (19). Os donos da casa buscavam se aproximar do G-3 e sonhavam com uma possível briga pelos playoffs. Do outro lado, um adversário que queria se consolidar na vice-liderança e retornar à elite na próxima temporada.

Em duelo disputadíssimo, os visitantes venceram por 2 a 1, com gols de Harnik e Karaman. Para o time da casa, o gol foi marcado por Kutschke. O resultado manteve o Hannover na segunda colocação, com 41 pontos. Já o Dynamo Dresden continua na sexta colocação, com 31 pontos.

A próxima partida do Dynamo Dresden é contra o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion, pelo Sachsen-Derby, no próximo domingo (26), enquanto que o Hannover recebe o Arminia Bielefeld na HDI-Arena no próximo sábado (25).

Dresden começa vencendo, cede empate, mas garante vitória logo na sequência

Quem começou atacando foram os donos da casa na boa descida de Heise pelo lado esquerdo. O lateral tocou na medida para Berko arriscar colocado e obrigar o goleiro Tschauner a fazer boa defesa. Depois, o Dynamo Dresden teve outra chance em jogada de contra ataque, Berko desta vez tocou para Stefaniak arriscar em cima do arqueiro visitante, perdendo a oportunidade de abrir o marcador.

Por pouco os visitantes não abriram o marcador com um gol olímpico de Prib. O lateral cobrou escanteio fechado, a bola foi pegando efeito e bateu no travessão. Os mandantes quase abriram o placar depois de uma saída errada da defesa adversária, onde Berko tocou para Aosman, que arriscou, mas Hübner no momento exato fez a intervenção.

A equipe da Baixa-Saxônia perdeu uma grande oportunidade na descida de Fossum pela esquerda. O volante norueguês passou para Harnik, só que o artilheiro da equipe arriscou desequilibrado pra fora.

Na etapa final, os vermelhos tiveram outra chance e de novo com Harnik, que arriscou em cima de Schwäbe. O goleiro fez grande. Aos 19 minutos, no entanto, o austríaco deixou sua marca, depois de cobrança de escanteio batido por Prib na área. Sané desviou de cabeça e o camisa 14 empurrou para as redes, deixando sua equipe em vantagem.

O empate do time da casa chegou aos 33 minutos, no passe de Jannik Müller para Testroet sair de frente com Tschauner e servir Kutschke. O atacante tocou para o gol e deixou tudo igual para o Dresden.

Não demorou muito para os visitantes voltarem a frente do marcador. Aos 35 minutos, Karaman deixou sua marca. O turco começou a jogada no meio-campo e tabelou com Schmiedebach, que devolveu para o atacante finalizar no canto esquerdo do goleiro, decretando mais triunfo na competição.

St. Pauli sai na frente, mas Arminia Bielefeld consegue empate nos acréscimos

Na Schüco Arena, o Arminia Bielefeld jogou contra o St. Pauli em jogo de seis pontos. As duas equipes querendo o triunfo, fundamental para se afastarem da zona de rebaixamento.

O confronto foi equilibrado e terminou empatado em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Fabian Klos, já nos acréscimos. Para os visitantes, o tento foi de Buchtmann. Com o resultado, o Arminia se manteve na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas 18 pontos. Os Piratas têm a mesma pontuação e estão uma posição acima, mas levam vantagem pelo saldo de gols.

O próximo jogo do Arminia Bielefeld é contra o Hannover, no próximo sábado (25), enquanto que o St. Pauli recebe o Karlsruher no Millerntor-Stadion na próxima segunda-feira (27).

Union Berlin é mais eficiente, derrota o Karlsruher e entra no G-3 da 2. Bundesliga

O Karlsruher encarou o Union Berlin no Wildparkstadion, querendo se afastar da zona de rebaixamento, diante de um adversário que vem fazendo boa campanha e tentava chegar ao G-3 da competição.

A equipe visitante levou a melhor e venceu por 2 a 1 com gols de Hedlund, em cobrança de pênalti, e Kinsombi, contra. Stoppelkamp, também batendo pênalti, descontou para o time da casa. O resultado colocou o time da capital na terceira colocação, com 38 pontos. Já os azuis continuam em 15°, com 18 pontos.

O próximo jogo do Karlsruher é contra o St. Pauli, na próxima segunda-feira (27). Por outro lado, o Union Berlin enfrenta o 1860 München, na sexta-feira (24).