Leipzig derrota Mönchengladbach e volta a se aproximar do líder Bayern

Borussia Mönchengladbach e Leipzig se enfrentaram neste domingo (19) pela 21ª rodada da Bundesliga, no Borussia-Park, em Mönchengladbach. Os potros buscavam a quarta vitória consecutiva na competição, enquanto os touros vermelhos visavam a recuperação depois de alguns resultados negativos.

Feliz Swayer foi o árbitro responsável por mediar a partida que terminou com vitória dos visitantes por 2 a 1, com gols de Forsberg e Timo Werner, enquanto o zagueiro Jannik Vestergaard descontou para os Potros.

Na próxima rodada da Bundesliga o Gladbach visitará o Ingolstadt, no domingo (26), enquanto o Leipzig receberá o Colônia, no sábado (25). Antes disso, o Borussia viajará a Florença para encarar a Fiorentina em jogo válido pela Uefa Europa League.

Gulácsi salva pênalti de Hazard e Leipzig sai em vantagem

Em busca do quarto triunfo consecutivo, o Borussia M’Gladbach, ainda sem o brasileiro Raffael, começou a partida tentando impor o seu ritmo e teve o domínio dos primeiros minutos. A primeira oportunidade da equipe ocorreu aos 10’, quando Thorgan Hazard ganhou na dividida com a defesa adversária, driblou outro e finalizou na rede pelo lado de fora, assustando os visitantes.

A resposta dos touros vermelhos foi quase que imediata, através de Sabitzer, que arrematou de fora da área, para uma excelente intervenção de Yann Sommer, com a ponta dos dedos, mandando para a linha de fundo. Aos 30’ Forsberg recebeu na entrada da área e finalizou no canto do arqueiro suíço, abrindo o placar no Borussia-Park.

Após sair atrás no placar, o Gladbach, que detinha maior posse de bola, continuava com dificuldades em criar oportunidades, no entanto, no minuto final da etapa inicial, Stindl foi derrubado – fora da área, aparentemente – e o árbitro assinalou pênalti. Hazard foi para a cobrança, mas bateu praticamente no meio do gol, proporcionando uma excelente defesa do goleiro Gulácsi, mantendo a vantagem dos visitantes na primeira etapa.

Gladbach tenta, pressiona, mas acaba derrotado

Sem alterações, o Borussia voltou para a etapa complementar com o objetivo de pressionar o Leipzig e já nos primeiros minutos a primeira chance surgiu, depois de boa jogada de Dahoud, Hazard recebeu e cruzou para Hahn, que tentou um voleio, mas furou, desperdiçando uma grande oportunidade.

O castigo para os Potros chegou aos 55’, quando uma cobrança ruim de lateral deixou Timo Werner frente a frente com Sommer e o atacante só teve o trabalho de deslocar o suíço e bater cruzado, anotando o segundo tento dos touros vermelhos. Os Potros continuaram tentando, mas Lars Stindl, de frente para Gulácsi, demorou para finalizar e acabou perdendo uma chance de ouro para diminuir o prejuízo dos Potros.

Os Potros só conseguiram chegar ao gol de honra aos 81’, quando Jannik Vestergaard subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o gol, incendiando a partida, aumentando a pressão do Gladbach sobre o Leipzig, que se limitava a defender para assegurar uma importante vitória.

Dieter Hecking foi para o tudo ou nada, com a entrada do centroavante Drmic na vaga de Johnson, mas sem qualquer resultado. Os mandantes até tentavam mandar bolas para a área, através de chutões ou cruzamentos, contudo sem qualquer eficácia, o que levou o Leipzig a vitória, depois de alguns tropeços na competição.