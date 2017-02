Rodada 21 da Bundesliga é marcada por recorde histórico e briga intensa em todas as posições

(Foto: Mathias Hangst/Bongarts/Getty Images)

A rodada 21 da Bundesliga 2016-2017 contou com destaques bem interessantes. Disputada nesse fim de semana, os jogos foram disputados e contou com recordes do torneio, além do acirramento da disputa em todas as partes da tabela. Disputa pelo título, por vagas na competição europeia e contra o rebaixamento estão bastante equilibradas, e nada está em definitivo. Veja, abaixo, um resumo do que houve de melhor no Campeonato Alemão.

Gol histórico

A abertura da rodada aconteceu na última sexta-feira (17), quando Augsburg e Bayer Leverkusen mediram forças na WWK Arena. Os Leões venceram por 3 a 1, mas o mais destacável do confronto foi o gol marcado por Bellarabi, o primeiro do duelo, aos 23 minutos do primeiro tempo. Foi o gol de número 50 mil da história da Bundesliga. Como fator determinante, Chicharito voltou a balançar as redes duas vezes e também foi fundamental para a manutenção da subida da equipe na tabela de classificação.

(Foto: Mathias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Empate suado no fim

O Bayern de Munique sofreu para conseguir pontuar em mais um confronto fora de casa. Os bávaros já tinham vencido o Ingolstadt com dois gols marcados aos 45 minutos do segundo tempo. No último sábado (18), os atuais tetracampeões duelaram contra o Hertha Berlin no suntuoso Estádio Olímpico. Os donos da casa abriram o marcador com o artilheiro Ibisevic, mas outro artilheiro fez a diferença também para a equipe vermelha. Lewandowski marcou aos 51 minutos e garantiu um suado ponto.

(Foto: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images)

Sem Muralha Amarela

Um dos principais destaques históricos do Borussia Dortmund é a Muralha Amarela, de onde surgem os principais incentivos, mosaicos e criatividade do torcedor aurinegro. Mas, por questões de violência, o clube foi multado em 100 mil euros e o setor foi fechado. Dentro das quatro linhas, após ser derrotado para o lanterna Darmstadt, o Dortmund venceu o Wolfsburg com muita tranquilidade. O melhor do jogo foi Piszczek, autor de dois gols no triunfo por 3 a 0.

(Foto: Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images)

Luta pelo rebaixamento

O Ingolstadt conseguiu um excelente resultado diante de um dificílimo adversário. A temporada é surpreendente para o Eintracht Frankfurt, que segue nas primeiras posições e tem a meta de voltar a fazer parte de uma competição europeia de alto nível. Porém, a equipe da Baviera, penúltima colocada, surpreendeu e venceu por 2 a 0. Embora não tenha deixado a zona de rebaixamento, a briga para não cair voltou a ser intensa, graças a outros resultados da rodada.

(Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Outra vitória importante foi do Werder Bremen. O clube venceu o Mainz 05 fora de casa e conquistou três pontos importantes para evitar o descenso. Tanto Ingolstadt quando Werder Bremen contaram com o tropeço do Hamburgo, que empatou em casa com o Freiburg em 2 a 2, e a concorrência na parte de baixo da tabela segue forte.

Ascensão interrompida

A maior surpresa da Bundesliga se chama RB Leipzig. O time da antiga Alemanha Oriental, embora tenha perdido jogos importantes após a pausa de inverno, voltou a vencer e bateu o Borussia Mönchengladbach no Borussia-Park. A vitória estacionou os Potros, que tinham conquistado dez dos últimos 12 pontos, no meio da tabela. Por outro lado, o Leipzig segue na cola do Bayern de Munique. Com o empate bávaro em Berlim, são cinco pontos de diferença.

(Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Outros jogos

Como complemento da rodada, o Hoffenheim venceu o Darmstadt por 2 a 0, enquanto Colônia e Schalke 04 ficaram no 1 a 1. A próxima rodada acontece durante o fim de semana carnavalesco, com mais duelos equilibrados entre clubes históricos.