No Derby da Baviera, 1860 Munique decide na primeira etapa e vence Nuremberg

Nesta segunda-feira, 1860 Munique e Nuremberg realizaram mais um Derby da Baviera, em partida válida pela 21ª rodada da 2. Bundesliga 2016-17. O duelo foi realizado na Allianz Arena. De um lado, os Leões buscavam a vitória para se afastarem ainda mais da zona de rebaixamento. Do outro lado, o arquirrival aspirava uma possível brifa pelos playoffs de acesso.

Com gols marcados por Ba e Lumor, os mandantes jogaram melhor e venceram por 2 a 0. Com este resultado, os Leões continuam na 14ª posição, a sete da zona de rebaixamento. Por outro lado, Der Club continua no oitavo lugar, com 29 pontos.

Na próxima rodada, o 1860 Munique encara o surpreendente e ascendente Union Berlin na sexta-feira (24), no Stadion An den Alten Försterei. Por sua vez, o Nuremberg recebe o Bochum no Stadion Nürnberg no domingo (26).

Os donos da casa começaram com tudo. Aos dois minutos, Wittek cruzou para o meio da área, a defesa cortou mal e Gytkjaer ficou com a sobra. O jogador arrematou em cima do goleiro Kirschbaum, que defendeu bem. Aos 15 minutos, porém, o 1860 Munique abriu o placar. Aycicek cobrou escanteio e o zagueiro Ba se antecipou à marcação e cabeceou para deixar os Leões em vantagem.

Os visitantes tinham muitas dificuldades de criar jogadas e faziam muitas faltas. A primeira boa oportunidade da equipe, após inúmeros chutes de fora da área, aconteceu aos 28 minutos, quando Sabiri chutou sem direção. Em seguida, Behrens tentou empatar, mas a marcação prevaleceu.

Aos 39 minutos, os Leões voltaram a atacar e aumentaram a vantagem. O volante francês Lacazette se livrou de dois marcadores e deixou a bola na medida para Lumor bater cruzado no canto esquerdo de Kirschbaum. Ainda antes do intervalo, Aycicek cobrou falta com muita categoria, mas o goleiro evitou o terceiro gol.

Na segunda etapa, os dois times tiveram boas finalizações, principalmente os donos da casa. No primeiro lance, Bülow arriscou e mandou para fora. Em seguida, Lumor entrou na área e finalizou errado. Os visitantes chegaram com perigo em duas cobranças de falta. Sabiri e Möhwald executaram com perigo ao gol de Ortega. Aos 28 minutos, o Nuremberg chegou com perigo com Kammerbauer, quando o jogador tentou encobrir o goleiro, mas a bola subiu.

No fim do jogo, o Nuremberg quase diminuiu a diferença com Shawn Parker. O atacante entrou na área e, mesmo sem ângulo, chutou forte no travessão. Mas, embora a chance levasse muito perigo, não impediu a vitória do 1860 Munique.