Técnico Roger Schmidt reconhece atuação ruim do Leverkusen na derrota para Atlético

Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

Quem esperava uma partida sem muitos gols, se enganou. Nesta terça-feira (21), o Atlético de Madrid jogou melhor e venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 2, dentro da Bay-Arena pelo primeiro jogo das oitavas de final da Uefa Champions Legue.

Saúl abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, um chute colocado em uma bela jogada individual e aos 24 minutos o francês Griezmann marcou o segundo gol do time, devido a um erro no meio de campo com Dragovic. Logo na no início da segunda etapa, os Löwen mudaram de atitude, e Bellarabi diminuiu aos 2 minutos.

Mas não era a noite do sérvio Dragovic, o camisa 6 cometeu uma falta em Gameiro próxima a linha da área, e, o juiz marcou pênalti para os espanhóis: 3 a 1. E a emoção contínuas graças a um corte mal feito de Moyà, que acabou acertando a perna de Savic: 3 a 2.

Lerverkusen começou a ser mais ofensivo, tanto que podia ter feito um empate, com Chicharito, mas a bola foi tirada em cima da linha. Então aos 40 minutos, Torres e deixa os colchoneros mais à vontade.

O zagueiro Ömer Toprak, destaca que o jogo de volta será difícil. “No primeiro tempo, não jogamos bem. Nós praticamente convidamos o Atlético para o nosso campo. A segunda etapa foi melhor, mas não foi um bom resultado, infelizmente. Vai ser um jogo de volta muito, muito difícil, mas vamos tentar”, disse o defensor.

Já o treinador dos Leões, Roger Schmidt, cita que o clube espanhol não chegou a duas finais atoa e que necessita parabenizar o time. “O Atlético não chegou em duas das últimas três finais à toa. Não jogamos o melhor jogo possível e não estávamos na nossa melhor forma. Fizemos dois gols, aproveitando os erros (do Atlético). Mas eu tenho de parabenizar o time por não ter desistido”, falou o comandante.

A segunda partida acontecerá no dia 15 de março, às 16h45. O Atlético de Madrid pode até empatar ou perder por 2 a 0, ou 3 a 1, que ainda assim se classifica para as quartas.