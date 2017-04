Visando vaga em torneios europeus, Mönchengladbach mede forças contra Hoffenheim

Foto: Divulgação/Borussia

Em ascensão na competição e vindo de uma vitória representativa no Rheinderby diante do Köln, o Borussia terá a complicada missão de encarar o surpreendente Hoffenheim fora de casa, nesse sábado (15), pela 29ª rodada da Bundesliga.

Caso realmente pretenda brigar por uma vaga na Europa League da próxima temporada, os comandados de Dieter Hecking precisam buscar os três pontos nesse jogo, além da confiança que um triunfo geraria para encarar o Borussia Dortmund no Borussenderby na próxima rodada.

Apesar dos bons resultados recentes, os Potros não poderão contar com alguns jogadores para esse confronto: Jantschke, Kramer, Johnson, Marvin Schulz e Doucouré são desfalques certos, enquanto outros jogadores permanecem como dúvida, caso do brasileiro Raffael, que sofreu uma entorse no joelho na última rodada: “Eu não posso dizer se Raffael jogará ou não, às vezes esse tipo de lesão tem uma recuperação rápida, outras vezes não”, disse Hecking.

Ciente das dificuldades, Dieter Hecking elogiou o adversário e apontou as possíveis dificuldades: “Hoffenheim é uma equipe muito complicada de atuar fora de casa. Conquistar pontos fora de casa contra a 3ª equipe da liga seria fantástico. Mas para conseguirmos isso, teremos que ser fortes defensivamente e atacar com consciência”, ponderou o comandante. Além disso, ele também falou sobre o encontro com Julian Nagelsmann, treinador sensação da Bundesliga: “Eu espero um jogo bem interessante entre duas equipes ofensivas. Tanto Nagelsmann quanto eu gostamos de equipes que joguem futebol, e meu time provou muito bem isso diante do Köln”, completou.

Olhando para o retrospecto entre as equipes, o Hoffenheim tem vantagem, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas em 17 partidas, no entanto, no recorte recente, os Potros estão invictos nos últimos seis confrontos (3V, 3E), com a última derrotada tendo ocorrido em Setembro de 2013.

Christian Dingert, de 36 anos de idade, será o árbitro responsável da partida.