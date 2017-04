Marco Reus marca em seu retorno ao Dortmund e derrota Eintracht Frankfurt na Bundesliga

O Borussia Dortmund enfrentou o Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park em partida válida pela 29ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (15). A equipe aurinegra buscando a vaga direta para fase de grupos da UCL da próxima temporada encarou um adversário que vinha de nove jogos sem vencer e estava em queda livre na competição;

Em duelo disputado os mandantes levaram a melhor e venceram por 3 a 1 com gols de Reus, Sokratis e Aubameyang. Para os visitantes o gol foi de Fabián. Com o resultado manteve os aurinegros na quarta colocação com 53 pontos. Já as águias há dez jogos sem vencer continua em nono com 38 pontos.

A próxima partida do Borussia Dortmund é diante do Monaco pelo jogo de volta da Uefa Champions League no Stade Louis II na próxima quarta-feira (19). Pela Bundesliga os aurinegros jogarão contra o Borussia M’gladbach no Borussia Park. Enquanto que o Eintracht Frankfurt recebe o Augsburg na Commerzbank Arena, os jogos serão realizados no próximo sábado (22).

Em um primeiro tempo marcado com lindos gols para ambos os lados

Os aurinegros começaram com tudo e logo aos dois minutos Sahin deu ótimo passe a Pulisic em seguida servir Marco Reus que estava retornando a equipe desviar de letra e colocar sua equipe em vantagem no marcador.

Depois os visitantes tiveram a chance de empatar aos dez minutos no contra ataque rápido, Wolf desceu em velocidade e serviu para Fabián sem marcação dominar e arriscar pra fora, perdendo a oportunidade de igualar o confronto.

A equipe da casa por pouco não aumentou aos 19 minutos numa saída errada de defesa visitante e Kagawa atento entrou na área e arriscou em cima de Hradecky e o goleiro finlandês fez a intervenção.

O time da capital financeira foi perigoso no contra ataque aos 22 minutos Wolf fez boa jogada e levantou para Gacinovic desviar e obrigar Bürki a fazer excelente defesa. Só que aos 28 minutos conseguiram o empate num golaço de Fabián, o mexicano recebeu e Oczipka e mandou de fora da área sem chances de defesa ao goleiro suíço.

Mas aos 34 minutos os aurinegros voltaram a ter a vantagem na jogada de individual de Sokratis, o zagueiro grego foi avançando e foi ganhando espaço e em seguida arriscou colocado marcando um lindo gol que colocou sua equipe de voltar a frente do placar na etapa inicial.

Dortmund tira o pé na etapa final, mas Aubameyang deixa sua marca

Thomas Tuchel fez mudanças para segunda etapa colocando Dembélé e Ginter, sacando Reus que estava retornado à equipe e outro foi Ginter. Só que criou pouco e aos quatro minutos Dembélé tentou o arremate e mandou em cima da defesa. E ainda tiveram outra ocasião no cruzamento de Dembélé para Aubameyang que isolou para longe.

As águias por pouco não empataram a partida no arremate de Fabián que recebeu de Wolf e mandou cruzado, e levou perigo a meta do goleiro Bürki que estava no lance.

O time da casa foi pouco agressivo e quase não fez algo e já pensando na partida do meio de semana da UCL onde vai tentar reverter a desvantagem da primeira partida.Na primeira jogada de Castro, o volante viu Schmelzer avançar pela esquerda, o lateral cruzou para Aubameyang mandar de cabeça por cima da meta de Hradecky.

E o meio-campista cobrou a falta direto ao gol e mandou nas mãos de Hradecky atento fazer a defesa com tranquilidade. Mas aos 41 minutos no contra ataque rápido, Dembélé foi acionado e deu de bandeja a Aubameyang empurrar para as redes e marcar seu 26° gol no campeonato.

Ótimo passe de Dembélé para Kagawa arriscar em cima de Hradecky. Em seguida o frances arriscou de fora da área facilitando a defesa ao goleiro finlandês.