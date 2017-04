Em jogo de oito gols, Hoffenheim bate Mönchengladbach e fica próximo de vaga na Champions

O jogo prometia muito, uma vez que Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach possuem características de jogo ofensivo, mas dificilmente alguém apontaria uma partida tão eletrizante quanto o confronto deste sábado (15) na Rhein-Neckar-Arena, em jogo válido pela 29ª rodada da Bundesliga. Os gols dos donos da casa foram marcados por Szalai (2), Demirbay (2) e Uth, enquanto Vestergaard, Stindl e Dahoud anotaram os tentos dos Potros.

O Hoffenheim assegurou, com o triunfo, mais uma rodada na 3ª colocação, agora com 54, lugar que da vaga direta para a fase de grupos da Champions League, enquanto os Foals tiveram sua reação freada, e continuam, ao menos até o momento, em 8º lugar, com 39 pontos.

Na próxima rodada o Hoffe visitará o Colônia, fora de casa, na partida de abertura da rodada, na sexta-feira (21). Já o Borussia, que tentará se reerguer, receberá o Borussia Dortmund no Borussenderby, no sábado (22).

Em primeira etapa eletrizante, Gladbach busca empate

A promessa era de um jogo movimentado, assim como na temporada passada, quando as equipes empataram em 3 a 3, e não demorou muito para que o primeiro gol da partida surgisse, através de Adam Szalai, aproveitando rebote de Sommer para completar para o fundo das redes. Com o gol cedo e controlando as ações ofensivas, os donos da casa chegaram ao segundo rapidamente, mais uma vez com Szalai, aproveitando falha de marcação no flanco esquerdo da defesa dos Borussen.

Depois de sair atrás com dois gols de desvantagem no placar, o Borussia finalmente acordou e foi em busca de uma reação, iniciada aos 31’, quando Christensen cabeceou uma bola levantada na área, Strobl desviou e Jannik Vestergaard completou para o gol, incendiando a partida. Poucos minutos depois, em uma trapalhada sem precedentes do arqueiro Baumann, Mahmoud Dahoud, com inteligência, serviu Stindl, que com o gol aberto, não teve dificuldades para empatar a partida.

Gladbach domina, pressiona, mas sucumbe perante sua própria defesa

Impulsionados pela grande reação na etapa inicial, o Gladbach retornou para a etapa complementar a todo vapor, com linha de marcação alta e pressionando a saída de bola adversária, forçando o erro defensivo, que deu resultado. Traoré, em jogada individual, ao estilo Arjen Robben, bateu e quase virou a partida, e logo no lance seguinte, André Hahn teve uma grande oportunidade de anotar o terceiro gol dos visitanes, mas acabou finalizando em Baumann, antes de acertar a trave.

Pressão do Gladbach? E gol do Hoffenheim, um cenário natural para a instável defesa dos Potros, dessa vez em falha do goleiro Sommer, que apenas assistiu cobrança de falta de Demirbay passar por ele e encontrar as redes. Depois de retomar a liderança do placar, os mandantes começaram a não sofrer tanto, e em um lance de rara felicidade, Uth acertou um petardo no ângulo de Sommer, anotando o quarto gol da equipe da casa.

Era de se esperar uma definição da partida após esse gol, mas apenas três minutos depois, Dahoud aproveitou uma sobra na área e bateu com categoria para diminuir o prejuízo e recolar os visitantes na partida. Não fosse a terrível exibição da dupla dinamarquesa Vestergaard e Christensen, talvez fosse possível, mas os zagueiros deram mais uma demonstração de deficiência técnica ao permitir que Kramic envolvesse a defesa antes de servir Demirbay, que fez o quinto gol do Hoffenheim e decretou uma importante vitória da equipe da casa.