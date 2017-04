RB Leipzig goleia Freiburg e garante classificação inédita à Champions League

Uma goleada sem precedentes. Uma vitória praticamente irretocável que permitiu ao futebol alemão o registro de um momento histórico. Em jogo realizado na manhã deste sábado (15), válido pela 29ª rodada da Bundesliga e disputado na Red Bull Arena, o RB Leipzig goleou o Freiburg por 4 a 0. Poulsen, Timo Werner, Naby Keita e Diego Demme marcaram os gols do confronto.

Com o resultado, os Touros Vermelhos se consolidam na vice-liderança da Bundesliga, com 61 pontos, e irão disputar pela primeira vez na história a Uefa Champions League na próxima temporada. O feito semelhante mais recente foi igual ao Kaiserslautern, na temporada 1997/1998, que voltou à elite da Bundesliga, conquistou o título e disputou a UCL na temporada seguinte. Por outro lado, a equipe da Floresta Negra segue no sexto lugar, com 41 pontos, e permanece na faixa classificatória à Uefa Europa League.

A próxima rodada vai ser realizada no fim da semana que vem e as equipes entram em campo no domingo (23). Às 10h30, o Freiburg encara o Bayer Leverkusen na Schwarzwald-Stadion; às 12h30, o RB Leipzig mede forças contra o Schalke 04 na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

No primeiro tempo, a estratégia do Leipzig dentro de casa se manteve. O time encurralou o adversário no campo defensivo e impôs o domínio diante de sua torcida. Ainda assim, as oportunidades não levaram perigo à defesa do Freiburg. Até que o panorama mudou aos 36 minutos. Forsberg cobrou falta com categoria no meio da área e Poulsen cabeceou para acertar o lado direito do gol e abrir o placar. Embalado pela vantagem aberta, os mandantes marcaram o segundo tempo aos 42. Poulsen acionou Timo Werner dentro da área e o destaque da equipe bateu no canto esquerdo.

No segundo tempo, o Freiburg realizou duas modificações no intervalo para mudar o quadro do jogo e buscar a reação. A estratégia foi por água abaixo aos seis minutos da etapa complementar, quando Naby Keita pegou rebote e marcou um belo gol ao finalizar no ângulo direito, sem chances de defesa para Schwolow. O Freiburg chegou a diminuir, mas Petersen estava impedido e o gol foi anulado. O sábado era mesmo reservado ao RB Leipzig. Aos 45 minutos, Timo Werner cruza alto e Diego Demme cabeceia forte para dar números finais e selar a vaga histórica na Champions League.

(Foto: Alexander Scheuber/Bongarts/Getty Images)

Mainz 05 vence Hertha Berlin e permanece fora do rebaixamento

Em jogo brigado, o Mainz 05 conseguiu um importante triunfo na luta contra o rebaixamento. Em jogo disputado na Opel Arena, o time carnavalesco levou a melhor e venceu o Hertha Berlin por 1 a 0, com gol contra assinalado por Brooks.

Com o resultado, a equipe vermelha permanece fora da zona de rebaixamento. O time segue no 15º colocado, com 32 pontos, melhores nos critérios de desempate em relação ao Augsburg, primeiro time na degola. Por outro lado, a Velha Senhora segue na quinta colocação, com 43 pontos, dentro da zona de classificação à Uefa Europa League.

Na próxima rodada, as equipes voltam a entrar em campo às 10h30 do sábado (22). O Mainz 05 encara o Bayern de Munique na Allianz Arena. Por sua vez, o Hertha Berlin mede forças contra o Wolfsburg no Estádio Olímpico de Berlim.