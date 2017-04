De virada, Werder Bremen vence Hamburgo no Norderby e segue em ascensão

O Werder Bremen enfrentou o Hamburgo no Weserstadion num dos grandes clássicos do futebol alemão conhecido como Norderby em partida válida pela 29ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste domingo (16). A equipe verde em grande momento nesta segunda parte de temporada encarou seu rival que também faz bom campeonato e quer mais alguns pontos para escapar do rebaixamento.

Em partida disputada os mandantes venceram de virada pelo placar de 2 a 1 com gols de Max Kruse e Kainz. Para os visitantes o gol foi marcado por Gregoritsch. Com o resultado levou os papagaios para oitava colocação com 39 pontos. Já os dinos estão em 14° com 33 pontos.

A próxima partida do Werder Bremen é diante do Ingolstadt no Audi-Sportpark. Enquanto que o Hamburgo recebe o Darmstadt no Volksparkstadion, os jogos serão realizados no próximo sábado (22).

Hamburgo sai na frente, mas Bremen empata antes do intervalo

Em um dos maiores derbys do futebol alemão a equipe da casa buscando manter o bom momento nesta temporada começou em cima e com menos de um minuto, Max Kruse foi acionado e arriscou ao gol, obrigando Mathenia a fazer boa defesa.

Só que aos seis minutos a equipe visitante abriu o marcador, Diekmeier tocou para Hunt em seguida cruzar a bola na cabeça de Gregoritsch sem marcação mandar para as redes e deixar os dinos em vantagem.

Por pouco o time de Markus Gisdol não aumentou no contra-ataque rápido puxado por Sakai, o japonês serviu para Kostic que saiu de frente com Wiedwald, mas o goleiro da casa fez boa intervenção e evitou o segundo gol.

Os papagaios acordaram na partida e quase igualaram com Grillitsch, o volante recebeu e de Kruse e mandou rente a trave de Mathenia. Depois foi a vez de Junuzovic cobrar a falta e mandar na trave e Mathenia ficou parado no lance e só torceu para a bola não entrar em sua meta.

Antes do intervalo conseguiram o empate na bola levantada por Garcia para área Bartels ajeitou de chapa para Kruse apenas desviar de cabeça e deixar o derby igual.

Kainz vira a partida e aumenta a invencibilidade dos papagaios na competição

A segunda etapa começou truncada com os dois marcando muito forte e errando muitos passes, e o time da casa quase virou aos oito minutos com Grillitsch que frente com Mathenia perdeu e novamente o arqueiro hamburguês fez outra boa defesa.

Os dinos também tiveram sua oportunidade no descuido da defesa adversária, Ostrzolek entrou na área e arrematou a frente de Wiedwald que abafou o chute do lateral.

Mais tarde os mandantes tiveram mais uma ocasião com Kruse só que o atacante arrematou pra fora. Mas aos 30 minutos chegaram a virada com participação de Kruse que deu a bola na medida para Kainz que tinha entrado no decorrer da partida e mandar cruzado, virando o duelo para os papagaios.

No final o time visitante esboçou uma pressão, mas pecou no último passe e ainda tiveram um gol invalidado do garoto Bakery Jatta que fez sua estreia pelo time profissional, mas Lasogga estava um pouco a frente. O jovem jogador veio como refugiado de Gâmbia e atua pelo time sub-23 e é uma das promessas do time hamburguês para o futuro.