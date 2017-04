Terodde artilheiro isolado e Stuttgart mais perto do retorno destacam 2. Bundesliga

(Foto: Divulgação/Stuttgart)

A 2. Bundesliga está chegando em sua reta final e com quatro equipes brigando pelo acesso da próxima temporada que está muito emocionante e com os tradicionais Stuttgart e Hannover e a surpresa Union Berlin e o Eintracht Braunschweig lutando até o fim. O mesmo pelo briga na parte debaixo da tabela, onde ao menos seis equipes lutam para escapar, e o Karlsruher está praticamente rebaixado e vai precisar de um milagre para se salvar da queda a terceira divisão. E confiram o que aconteceu na 29ª rodada.

Hannover x Eintracht Braunschweig

No grande clássico da rodada o Hannover encarou seu arquirrival Eintracht Braunschweig na HDI-Arena no Niedersachsen-Derby é considerada uma das maiores rivalidades do futebol alemão. As duas equipes brigando ponto a ponto pelo acesso, fizeram um jogo quente e com vitória dos vermelhos pelo placar mínimo de 1 a 0, o único gol foi marcado por Füllkrug.

Nuremberg x Erzgebirge Aue

O Nuremberg encarou o Erzgebirge Aue no Stadion Nürnberg, a tradicional equipe da Baviera faz uma temporada decepcionante e já não tem mais chances de subir para elite e teve por outro lado uma equipe que luta para não retornar a terceira divisão. E os mandantes levaram a melhor e venceram por 2 a 1, com gols de Kempe e Teuchert. Para os violetas o gol foi marcado por Kvesic.

Bochum x Greuther Fürth

E o Bochum jogou diante do Greuther Fürth no Vonovia Ruhrstadion, os camundongos até o momento fazendo uma temporada ruim e tinha por sua vez um time que se recuperou na segunda metade de competição e quer terminar de forma digna. A equipe da casa venceu pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Eisfeld.

Dynamo Dresden x Fortuna Düsseldorf

No DDV-Stadion o Dynamo Dresden teve pela frente o Fortuna Düsseldorf, a equipe amarela fazendo uma grande campanha nesta temporada em seu retorno a segunda divisão jogou contra uma equipe que faz um campeonato de altos e baixos. O duelo terminou empatado em 1 a 1 o gol do time mandante foi marcado por Kutschke. Já para os visitantes o gol foi de Gartner.

Karlsruher x Heidenheim

O desesperado Karlsruher jogou contra o Heidenheim no Wildparkstadion, os azuis ainda tentando escapar da terceira divisão recebeu um time que estava a oito jogos sem vencer e que tinha começado a temporada muito bem e sendo uma das sensações do campeonato. E os blau-rot levaram a melhor e venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Verhoek.

1860 Munique x Sandhausen

Na Allianz Arena o 1860 Munique recebeu o Sandhausen, os leões da Baviera querendo somar mais alguns pontos para se livrarem de vez do rebaixamento enfrentou o adversário que vinha em má fase e estava a mais de nove jogos sem vencer, e desde fevereiro não vencia um jogo sequer. Os mandantes saíram na frente do marcador com Bülow, mas a equipe alvinegra empatou com Karl, terminando o confronto em 1 a 1.

St. Pauli x Würzburger Kickers

O St. Pauli recebeu no Millerntor-Stadion o Würzburger Kickers, o time de Hamburgo lutando para não ser rebaixado jogou contra um adversário que vinha de dez jogos sem vitória e buscava o triunfo para não se aproximar da zona de perigo. E os conseguiram seu gol no fim da partida e venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Buchtmann.

Union Berlin x Kaiserslautern

No Stadion An der Alten Försterei o Union Berlin enfrentou o Kaiserslautern, a equipe da capital vivendo uma grande fase nesta temporada e buscando o acesso para elite jogou diante de um adversário tradicional do futebol alemão, mas que vem fazendo uma campanha decepcionante e está bem próximo da zona de perigo. E um duelo cheio de gols os donos da casa venceram por 3 a 1 com gols de Kreilach, Polter e Hosiner. Para os visitantes o gol foi de Gaus.

Arminia Bielefeld x Stuttgart

No encerramento da rodada do Arminia Bielefeld recebeu na Schüco Arena o Stuttgart, os arminen lutando para não cair para terceira divisão desafiou um dos favoritos ao acesso que lutava para voltar a liderança da competição. Em um duelo movimentado e com muitos gols, os suábios venceram de virada pelo placar de 3 a 2 com dois gols de Terodde que chegou a 19 gols e se isolando na artilharia e outro de Maxim. Para o time da casa os gols foram de Hemlein e Yabo. O resultado colocou a equipe de Hannes Wolf na liderança.

Classificação da 2. Bundesliga após mais uma rodada disputada