Elenco do Schalke 04 lamenta eliminação sofrida no tempo extra diante do Ajax

Foto: Reprodução/Schalke 04

O Schalke 04 tinha uma missão delicada diante do Ajax nesta quinta-feira (20), em jogo válido pelas quartas de finais da Uefa Europa League, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. A complexidade do confronto se dava pela apresentação dos alemães na ida, batidos por 2 a 0. O panorama foi diferente na partida de volta, com vitória do Schalke pelo mesmo resultado no tempo normal, mas a equipe acabou sucumbindo na prorrogação – venceu por 3 a 2, todavia acabou eliminado.

Com a vaga na mão – Schalke vencia por 3 a 0 até os minutos finais da prorrogação – os azuis reais acabaram falhando defensivamente e permitindo o gol do Ajax, que posteriormente, nos instantes finais, marcaria o tento que sacramentou a passagem dos Ajacien. Os gols foram marcados por Goretzka, Burgstaller e Caligiuri pelo lado azul, enquanto Viergever e Younes anotaram para os holandeses.

”Fomos muito bem na maior parte do jogo. Infelizmente sofremos hoje pelo resultado da partida de ida”, disse o goleiro Fährmann, que teve grande atuação na Holanda. O experiente Höwedes também falou sobre a eliminação: “Você tem que tirar o chapéu para a atuação de Leon Goretzka. Felizmente ele voltará em breve”, disse Höwedes, em referência a saída de Goretzka da partida por conta de uma contusão.

“Elogios para toda equipe pela grande performance. É um sentimento extremamente amargo ter sido eliminado hoje. Agora temos que absorver o resultado. Merecíamos nos classificar para as semifinais”, lamentou o treinador Markus Weinzierl, que agora terá de concentrar suas forças para as rodadas finais da Bundesliga, onde o Schalke tem chances mínimas de classificação a Europa League da próxima temporada, no entanto, devido a instabilidade das equipes na competição, o torcedor dos Royal Blue podem ter esperança.

O Schalke volta a campo no Domingo (23), diante do RB Leipzig, pela 30ª rodada da Bundesliga, mais uma vez diante de sua torcida, na Veltins-Arena.