Meia do Gladbach, Traoré crê em sucesso do time na reta final: "Podemos conseguir algo grande"

(Foto: Lukas Schulze/Getty Images)

A campanha do Borussia Mönchengladbach na Bundesliga causa decepção em seus torcedores. Um time que começou a temporada na fase de grupos da Uefa Champions League tem possibilidades de disputar outra competição europeia na próxima temporada, mas segue apenas como mero coadjuvante nesta edição do Campeonato Alemão. Às vésperas do Borussenderby contra o Borussia Dortmund, o meia Ibrahima Traoré concedeu entrevista ao site oficial da Bundesliga e comentou sobre o momento dos Potros na reta final do torneio nacional.

Traoré estava contundido e ficou ausente por um considerável tempo. Mesmo quando voltou a estar entre a lista de relacionados não conseguiu ajudar o time a engatar uma boa sequência de resultados. O jogador afirmou sobre a inconstante temporada do clube, além de comentar sobre uma possível "alergia" ao grupo dos quatro melhores, que garantem vaga na Uefa Champions League.

"Reflete na temporada como um todo. Jogamos muito bem nas fases na primeira metade do ano, tanto na Uefa Champions League como na Bundesliga, mas depois tivemos algumas performances menos impressionantes às vezes. A segunda metade da temporada foi muito melhor, mas também tivemos contratempos, como no duelo contra o Hoffenheim. Foi um grande jogo, mas, no final, Hoffenheim venceu. As pessoas podem escrever sobre essa 'alergia' pelo fato de não termos conseguido vencer os times que estão entre os quatro melhores. Mas eu nunca questionaria a qualidade de nossa equipe. Podemos ser difíceis para qualquer adversário", afirmou.

Perguntado sobre o equilíbrio do certame, Traoré concordou que a Bundesliga está mais nivelada em relação aos últimos anos, e citou as façanhas de RB Leipzig e Hoffenheim, atuais segundo e terceiro colocados. O meia também falou sobre o seu bom desempenho na temporada, embora este fora atrapalhado por lesões.

"A Bundesliga está mais equilibrada do que nunca. Alguns dos clubes que você esperava empurrar para a Europa no início desta temporada tiveram problemas. Por outro lado, poucas pessoas pensaram que RB Leipzig teria uma estreia tão impressionante na Bundesliga. As pessoas também não contavam com o Hoffenheim jogando dessa forma. É difícil julgar esta temporada. Eu perdi quase seis meses. É difícil encontrar consistência, mas eu ainda acredito que tive boas performances e consegui ajudar a equipe. Agora eu simplesmente desejo permanecer livre de lesões por um longo tempo e quero mostrar o que posso fazer durante uma temporada inteira", continuou.

Ao finalizar, o meio-campista falou sobre as expectativas para o desempenho do Borussia Mönchengladbach nas próximas temporadas, além de comentar sobre o Campeonato Alemão, além de citar sobre jogadores promissores na atualidade e que pode despontar no futuro não tão distante.

"A igualdade de condições na Bundesliga já é algo que eu disse que se destaca sobre a Liga, e eu acho que será ainda mais o caso na próxima temporada. Isso é quando as equipes que não conseguiram alcançar seus objetivos esta campanha irão atacar outra vez. A batalha por lugares europeus deve ser ainda mais emocionante do que agora. Ousmane Dembélé mostrou na Bundesliga nesta temporada que ele é um jogador fantástico e um driblador excelente. O mesmo se pode dizer do meu companheiro de seleção Naby Keita. Ele é difícil de parar e dribla seu caminho com sucesso através das fileiras defensivas do adversário. É uma verdadeira qualidade especial", concluiu.

O Borussia Mönchengladbach entra em campo às 13h30 deste sábado (22), quando encara o Borussia Dortmund no Borussenderby, pela 30ª rodada da Bundesliga 2016-2017. No meio da semana, os Potros encaram o Eintracht Frankfurt pelas semifinais da DFB Pokal, também no Borussia-Park.