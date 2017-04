Greuther Fürth aproveita gol contra e derrota Dynamo Dresden

O Greuther Fürth encarou o Dynamo Dresden no Sportpark Ronhof Thomas Sommer em partida válida pela abertura da 30ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (21). As duas equipes já não tinham mais chances de subir para primeira divisão e se enfrentaram para melhorar suas posições na tabela de classificação.

Em um duelo disputado os mandantes levaram a melhor e venceram por 1 a 0 o único gol foi marcado por Aosman contra. Com o resultado manteve os verdes na sexta colocação com 43 pontos. Já os amarelos continuam em quinto com 46 pontos.

A próxima partida do Greuther Fürth é diante do Arminia Bielefeld na Schüco Arena no próximo sábado (29). Enquanto que o Dynamo Dresden enfrenta o Bochum no Vonovia Ruhrstadion na próxima sexta-feira (28).

E os donos da casa por pouco não abriram o placar por conta de uma saída errada da defesa visitante e a bola chegou aos pés de Sontheimer arriscar de chapa só que a bola saiu a direita do gol de Schwäbe. Logo depois tiveram outra chance na arrancada de Narey que em seguida arriscou cruzado, obrigando o goleiro adversário a fazer boa defesa.

Na etapa a equipe amarela teve uma chance em cobrança de escanteio batido por Stefaniak e a bola foi a cabeça de Ballas mandar sem direção. A resposta dos mandantes foi no arremate colocado de Schad por cima do gol de Megyeri.

O time amarelo quase conseguiu seu gol numa jogada individual de Gogia, o meia-atacante se livrou dos marcadores e arrematou ao gol só que Megyeri atento espalmou para tiro de canto. Ainda tiveram mais uma oportunidade no cruzamento feito por Heise e no desvio Aosman desperdiçou.

Só que aos 29 minutos os verdes conseguiram seu gol na bola levantada por Veton Berisha a área, Aosman foi tentar cortar e desviou de joelho a sua meta e matando qualquer chance de defesa a Schwäbe, deixando o time da Baviera em vantagem.

Os visitantes tentaram empatar no chute de fora da área de Hauptmann ao gol, Megyeri deu rebote nos pés de Gogia que mandou por cima.

St. Pauli vence o Fortuna Düsseldorf de virada e se afasta mais da zona de rebaixamento

Na Esprit Arena o Fortuna Düsseldorf jogou contra o St. Pauli, as duas equipes querendo se isolar mais da zona de rebaixamento se duelaram em jogo de seis pontos e o resultado positivo seria um grande passo para se manter na segunda divisão alemã.

O jogo foi movimentado e os mandantes tiveram dois jogadores expulsos e perderam de virada por 3 a 1 com gols de Ziereis, Buchtmann e Bouhaddouz. Para o time da casa o gol foi marcado por Hoffmann. Com o resultado levou os piratas para 11° com pontos, a mesma pontuação dos rot-weiss que estão em 12°.

O próximo jogo do Fortuna Düsseldorf é diante do Hannover na HDI-Arena no próximo domingo (30). Enquanto que o St. Pauli recebe o Heidenheim no Millerntor-Stadion na próxima sexta-feira (28).

Kaiserslautern vence o 1860 Munique beneficiado com um gol contra

O Kaiserslautern enfrentou o 1860 Munique no Fritz Walter Stadion, os dois times buscando se afastar da zona de rebaixamento fizeram um duelo valendo pontos importantes, os diabos vermelhos fazendo uma temporada decepcionante jogou contra um time que ainda corre perigo de ir a terceira divisão.

A partida foi igual e os mandantes venceram por 1 a 0 o único gol foi marcado por Gytkjaer contra. Com o resultado os diabos vermelhos subiram para 13° com 35 pontos. Já os leões estão uma posição abaixo em 14° com 33 pontos.

E o próximo jogo do Kaiserslautern é contra o Karlsruher no Wildparkstadion no próximo sábado (29). Enquanto que o 1860 Munique recebe o Eintracht Braunschweig na Allianz Arena no próximo domingo (30).