Hertha bate Wolfsburg em casa e se aproxima de classificação à Uefa Europa League

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada da Bundesliga. O jogo foi realizado no Olympiastadion, Berlim, Alemanha.

ÁRBITRO: Árbitro: Bastian Dankert (ALE). Cartões amarelos: Allan, Skjelbred, Esswein (HER); Arnold, Guilavogui, Luiz Gustavo, Borja Mayoral, Gerhardt (WOL).

Na manhã deste sábado (22), o Hertha Berlim recebeu o Wolfsburg no Olympiastadion e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo bósnio Ibisevic, aos 14 minutos do segundo tempo. Foi o 12° gol do atacante na competição, se consolidando como artilheiro da equipe.

Com a vitória, o Hertha permanece na quinta posição, na zona de classificação à Liga Europa, 5 pontos à frente do Colônia, primeira equipe fora da zona. Entretanto, o Freiburg ainda joga na rodada, e pode ficar à quatro pontos da equipe da capital, restando 3 rodadas para o fim da competição. Já o Wolfsburg se encontra na 14ª posição, apenas um ponto acima do Augsburg, equipe que está na zona de play-offs do rebaixamento à 2.Bundesliga.

No próximo sábado (29), às 10h30, o Hertha vai até Bremen enfrentar o Werder Bremen. Se vencer, pode encaminhar a classificação à próxima Liga Europa. Já o Wolfsburg tem uma missão muito difícil. No mesmo dia, às 13h30, recebe o líder Bayern de Munique. Dependendo da combinação de resultados, a equipe pode se afastar ou até mesmo entrar na zona de play-offs do rebaixamento.

Eintracht Frankfurt encerra longo jejum ao vencer Augsburg de virada

Após longas dez partidas, finalmente o Eintracht Frankfurt voltou a vencer. O time venceu o Augsburg por 3 a 1, de virada. Os gols da equipe foram marcados por Fabian (2) e Rebic. Gouweleeuw marcou para os visitantes. A equipe de Niko Kovac havia vencido pela última vez no dia 28/02, quando bateu o Arminia Bielefeld por 1 a 0, pela Copa da Alemanha. Na Bundesliga, o jejum era ainda maior. A última vitória havia sido diante do Darmstadt por 2 a 0, no dia 05/02, pela 19ª rodada.

Agora, a equipe volta a sonhar com uma classificação à Liga Europa. A equipe tem 41 pontos, apenas um a menos que o Werder Bremen, e encontra-se atualmente na 8ª colocação. O Augsburg, por sua vez, está na 16ª posição, na zona de play-offs para o rebaixamento à 2. Bundesliga, com 32 pontos.

No próximo domingo (30), às 12h30, o Frankfurt enfrenta o surpreendente Hoffenheim de Julian Nagelsmann, fora de casa. Mais cedo, às 10h30, na WWK Arena, o Augsburg recebe o tradicional Hamburgo, rival direto na luta contra o descenso.