Carlo Ancelotti lamenta empate do Bayern em casa: "Foi difícil, mas tínhamos esperado mais"

Foto: Divulgação / Getty Images

Pela 30ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique acabou empatando com o Mainz 05, neste sábado (22), por 2 a 2. Com o resultado, o time da Baviera encerra uma sequência perfeita contra rivais abaixo do 14º lugar no campeonato alemão. Os bávaros venceram todos os seus últimos 14 jogos diante de times ameaçados.

Logo no início da partida, os Die Nullfünfer abriram o placar aos 3 minutos com Bojan, devido a um erro de Arturo Vidal, que acabou errando na saída de jogo, e, acabou dando bom passe para o espanhol. Mas aos 16, em um contra-ataque Franck Ribery deu bom passe para o holandês Robben, que chutou cruzado e marcou.

Jogando na Allianz Arena, o Bayern não teve vida fácil no primeiro tempo. O Mainz acabou jogando com uma marcação adiantada e no ataque, e conseguiu virar aos 39. Kimmich chegou atrasado e cometeu pênalti e Brosinski fez para o time visitante.

Já no segundo tempo, os bávaros jogaram como estamos acostumados a ver, pressionou o adversário e teve o domínio do restante da partida. Em uma linda jogada individual, Thiago Alcântara, deixou o marcador no chão e quando chutou a bola passou entre as pernas do defensor do Mainz, e balançou as redes aos 27 minutos, empatando para o time da casa.

Após o termino da partida, o jogadores e a comissão técnica estavam insatisfeitos com o resultado, principalmente como jogaram na etapa inicial, como destacou Thomas Müller: "Nós não encontramos o caminho para o jogo no início e acabamos permitindo o Mainz de marcar imediatamente. Tivemos que compensar no segundo tempo. Investimos muito, mas você precisa de um pouco de sorte para virar a Maré, por isso não estamos satisfeitos", declarou o atacante. E o técnico Carlo Ancelotti comentou a dificuldade da equipe: "Foi difícil, mas tínhamos esperado mais. Não tínhamos sido tão compactos como de costume no primeiro semestre, nós deveríamos ter feito melhor, nós fomos mais compactos no segundo tempo, jogamos melhor e felizmente marcamos o empate", citou o comandante.

Já o goleiro Ulreich reconheceu a boa atuação da equipe adversaria e que o time não pode jogar desta maneira: "Nós lutamos na primeira parte e não encontramos o caminho para o jogo. No que diz respeito à nossa qualidade, temos de virar em uma melhor exibição, não devemos permitir que isso aconteça. O Mainz fez um bom trabalho, Não conseguimos encontrar uma solução, jogamos como o FC Bayern na segunda parte, fomos dominantes e controlamos a bola, só temos de vencer aqui, é decepcionante”. Afirmou o camisa 26.

Na próxima quarta-feira (26), o Bayern de Munique enfrentará o Borussia Dortmund pela semifinal da DFB Pokal.