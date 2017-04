Darmstadt surpreende Hamburgo fora de casa e adia rebaixamento à 2. Bundesliga

O Hamburgo enfrentou o Darmstadt no Volksparkstadion em partida válida pela 30ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (22). Os dinos buscando somar mais alguns pontos para se livrarem do fantasma do rebaixamento e terminar de forma digna a temporada encarou uma equipe que já está praticamente rebaixada a segunda divisão e alimentava esperanças de ainda brigar pela permanência.

Em confronto disputado os visitantes se aproveitaram e venceram por 2 a 1 com gols de Sulu e Platte. Para o time mandante o gol foi marcado por Holland contra. Com o resultado ainda mantém os lírios na última colocação com 21 pontos. Já os dinos estão em 15° com 33 pontos.

A próxima partida do Hamburgo é contra o Augsburg na WWK Arena no próximo domingo (30). Enquanto que o Darmstadt recebe o Freiburg no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo sábado (29).

Os gols só foram sair na etapa final e os visitantes aproveitaram o descuido da defesa hamburguesa e abriram o marcador aos seis minutos em cobrança de escanteio batido por Vrancic a bola passou pelo meio da área e sobrou para Sulu desviar com os pés e mandar as redes.

Não demorou muito para o segundo gol sair e foi aos oito minutos, após uma saída errada defesa mandante, Vrancic apareceu mais uma vez e deixou Felix Platte de frente com Mathenia e o atacante mandou para o gol, aumentando a vantagem para os lírios na partida.

No final da partida os dinos descontaram graças a um gol contra feito por Holland, o lateral foi tentar sair jogando e acabou chutando errado e matou qualquer chance de defesa ao goleiro Esser. Foi a segunda vitória seguida do time de Hesse, mas situação é muito delicada e dificilmente escapará da segunda divisão.

Max Kruse marca quatro vezes e comanda a virada do Werder Bremen sobre o Ingolstadt

No Audi-Sportpark o Ingolstadt encarou o Werder Bremen, a equipe bávara querendo sair da zona de rebaixamento enfrentou um time embalado e que estava a nove jogos sem perder e queria entrar na zona de classificação da Uefa Europa League.

Em um jogo cheio de gols os visitantes venceram de virada por 4 a 2 com quatro gols de Max Kruse. Para os mandantes os gols foram de Lezcano e Gross em cobrança de pênalti. Com o resultado levou os papagaios para sexta colocação com 42 pontos. Já os Schanzer estão em penúltimo com 28 pontos.

O próximo jogo do Ingolstadt é diante do RB Leipzig na Red Bull Arena. Enquanto que o Werder Bremen recebe o Hertha Berlin no Weserstadion, os jogos serão realizados no próximo sábado (29).