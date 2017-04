Frankfurt bate Mönchengladbach nos pênaltis e disputa decisão da DFB-Pokal após 11 anos

Na atual edição da DFB-Pokal, o Eintracht Frankfurt é um time calejado em relação à disputa de penalidades máximas. Na primeira fase, classificação sobre o modesto FC Magdeburg; na segunda, triunfo diante do Ingolstadt. Após duas classificações seguidas nas oitavas e nas quartas de final, o time encarou o Borussia Mönchengladbach. O jogo foi realizado na tarde desta terça-feira (25), no Borussia-Park, pela semifinal da competição.

Após equilíbrio no tempo normal e na prorrogação, as Águias levaram a melhor nos pênaltis. Nos 90 minutos, empate em 1 a 1. Tawatha abriu o marcador para o Frankfurt, mas Jonas Hofmann igualou para o Gladbach no fim da primeira etapa. Sem alterações no marcador, os pênaltis foram decisivos. Oito jogadores de cada equipe bateram. Hrgota assinalou a cobrança decisiva e classificou os visitantes.

Com o resultado, o Eintracht Frankfurt volta a disputar a decisão da DFB-Pokal após 11 anos, quando conquistou o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Bayern de Munique. O confronto pode voltar a acontecer, se os bávaros eliminarem o Borussia Dortmund na outra semifinal, a ser disputada na tarde desta quarta-feira (26). A final acontece no dia 27 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

As equipes voltam a entrar em campo neste fim de semana pela 31ª rodada da Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach, que não conseguiu voltar a disputar uma decisão depois de 22 anos, tenta recuperar forças em confronto contra o Mainz 05, às 10h30 do sábado (29), na Opel Arena. Por sua vez, o Eintracht Frankfurt encara o Hoffenheim na Rhein-Neckar-Arena, às 12h30 do domingo (30).

Frankfurt sai na frente e Mönchengladbach busca empate

A metade inicial do primeiro tempo foi de domínio do Eintracht Frankfurt. Os visitantes não levaram em consideração o mando de campo do adversário e tiveram as melhores oportunidades desde o primeiro minuto. Logo no primeiro lance da partida, Marco Fabián finalizou com perigo após Sommer afastar e a bola passou perto do gol. Em seguida, Rebic recebeu cruzamento da esquerda e desviou de carrinho. Mais uma vez, a bola tirou tinta da trave.

Por ter mais posse de bola e levar mais perigo no ataque, as Águias foram premiadas e abriram o marcador. Aos 15 minutos, depois de boa jogada iniciada no meio de campo e cruzamento feito, a bola passou por toda a área e encontrou Tawatha. O israelense bateu bonito, de primeira, e acertou o ângulo esquerdo de Sommer depois de triscar na trave.

Golaço do Eintracht Frankfurt (Foto: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)

Em desvantagem, o Borussia Mönchengladbach conseguiu equilibrar a partida aos poucos e evitar o domínio do Eintracht Frankfurt, mas continuava a encontrar problemas na defesa e ainda oferecia perigo ao adversário. A partida continuou movimentada e os Potros conseguiram a igualdade nos últimos minutos. No primeiro lance, um belo e primoroso lançamento do goleiro Sommer para Jonas Hofmann quase resultou no empate. Em seguida, André Hahn recebeu cruzamento na área, escorou para Jonas Hofmann, que desviou para igualar o marcador.

Jonas Hofmann empata no fim do primeiro tempo (Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Equilíbrio ainda maior

No segundo tempo, as oportunidades de gol diminuíram. O Borussia Mönchengladbach conseguiu melhorar a atuação e aproveitou a queda no rendimento do Eintracht Frankfurt para exercer o domínio de campo dentro de casa. Com uma atuação mais segura na marcação, o problema se tornou a eficiência no ataque. Como no primeiro tempo, o meia Ibrahima Traoré era o principal jogador usado para armar as jogadas, mas o ataque não dava sequência aos lances para conseguir a virada.

As finalizações não aconteciam. Quando os times conseguiram furar os bloqueios defensivos, os goleiros trabalhavam bem. As Águias atacaram primeiro, mas o chute de Marco Fabián foi nas mãos de Sommer. A resposta dos Potros veio com Lars Stindl, que bateu colocado e Hradecky espalmou no primeiro lance. Em seguida, Tawatha afastou o perigo e evitou a virada dos donos da casa.

Apesar das alterações promovidas pelos dois treinadores, o panorama da partida não foi modificado. O segundo tempo equilibrado persistiu até os minutos finais, quando o Borussia Mönchengladbach aumentou a pressão para conseguir a vitória ainda no tempo normal, mas o Eintracht Frankfurt neutralizou os ataques do oponente, cadenciou o jogo quando tinha a posse de bola na intermediária de ataque, e o jogo encaminhou-se à prorrogação.

(Foto: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images)

Mais equilíbrio no tempo extra

O quadro da prorrogação foi exatamente o do segundo tempo. Com as equipes mais desgastadas, o Borussia Mönchengladbach aproveitou o mando de campo para poder impor seu ritmo de jogo, enquanto o Eintracht Frankfurt adotou a estratégia de um visitante, à espera de um contra-ataque. A única boa finalização dos Potros veio com Hahn. Após cobrança de escanteio, o atacante chegou na bola e tentou finalizar, mas a defesa travou e bloqueou a finalização.

No segundo tempo, os Potros foram mais ofensivos. O setor de ataque, comandado por Herrmann e Hahn, tentaram levar perigo em suas finalizações, mas a zaga e o goleiro Hradecky desempenharam bem suas funções e evitaram qualquer modificação no placar durante o tempo extra.

Equilíbrio definiu a partida também no tempo extra (Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Eintracht Frankfurt leva nas penalidades

Na primeira série de cobranças, os pênaltis foram muito bem batidos e os goleiros não conseguiram defender. Com isso, as equipes foram às disputas alternadas. Na sétima cobrança, tanto Christensen (Mönchengladbach) quanto Varela (Frankfurt) desperdiçaram, graças às boas defesas de Hradecky e Sommer. Na oitava cobrança, o resultado foi decidido. Sow bateu no canto direito e Hradecky defendeu mais uma vez. O atacante Hrgota bateu com categoria e garantiu a histórica classificação ao Eintracht Frankfurt.