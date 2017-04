Nuri Sahin renova com o Borussia Dortmund até 2019

Foto:Divulgação / Getty Images

O Borussia Dortmund anunciou esta terça-feira (25), a renovação do contrato com o meia campista Nuri Sahin, até 30 de junho de 2019. O jogador de 28 anos tem dupla cidadania, turca e alemã, é formado nas categorias de base do Dortmund desde 2001. Aos 16 anos tornou-se o jogador mais jovem a jogar no campeonato alemão, e o mais novo goleador da primeira divisão. Desde que fez sua estreia em 2005, jogou 203 vezes pelos aurinegros, marcando 19 gols. Durante a temporada 07/08 foi emprestado para o clube holandês Feyenoord.

Sahin foi uma figura central na temporada vencedora do título de 2010/11 e foi selecionado para a Equipe da Bundesliga do ano por seus colegas. Em 2011, foi transferido para o Real Madrid, que o emprestou ao Liverpool e ao Borussia, ao qual voltou-se a vincular com o clube em 2013.

O diretor executivo do clube Hans-Joachim Watzke, disse está contente com a renovação.“Ele cresceu na região, é uma pessoa excelente e o clube faz parte dele. Estamos muito satisfeitos que o Nuri continue conosco”, afirmou Watzke. Já o diretor esportivo do clube, Michael Zorc, lamentou ao relembrar as inúmeras lesões do camisa 8, mas salientou o lugar dele no clube. “Apesar de Nuri ter tido má sorte com lesões nos últimos dois anos, mostrou repetidamente pode voltar e desempenhar um papel importante na nossa equipe”, argumentou Zorc. Ambos diretores esperam contar com o jogador nesta temporada ainda.

Após a renovação Shain disse está satisfeito e o carinho que sente pelo clube. “Todos sabem que me sinto muito confortável em Dortmund, tanto no clube como na cidade. O Borussia Dortmund é o clube do meu coração”, afirmou o meio campista.