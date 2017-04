Presidente do Bayern, Rummenigge lamenta eliminação para Dortmund: "Uma derrota que dói"

Foto: Divulgação - Eurosport

O Bayern de Munique acabou perdendo por 3 a 2 para o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira (26), em plena Allianz Arena e acabou sendo desclassificado na semifinal da DFB Pokal.

Em um jogo emocionante, a partida foi marcada por viradas. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Javi Martínes acabou falhando ao recuar a bola para o goleiro e Marcos Reus acabou abrindo o placar. Mas aos 27 Martínes se redimiu pelo erro ao empatar para o time da casa.

Os bávaros se mantinham presente no ataque, pressionando o time adversário a virada veio com Hummels aos 41 minutos. Nos acréscimos, quase saiu o terceiro, com Lewandowski, mas acabou parando no goleiro.

No segundo tempo, o Bayern continuo partindo para o ataque, mas estava sem sorte. Aos 18 minutos Robben perdeu grande oportunidade ao finalizar sem goleiro, e Bender tirou a bola no momento exato, em cima da linha. Em seguida viu a bola bater na trave. Aos 23 o time sofreu o empate com Aubameyang.

A virada veio aos 29 em um belo contra-ataque do Dortmund. Philipp Lahm acabou sendo desarmado, e Reus deixou Dembélé dentro da área só para marca: 3 a 2.

Muitas chances criadas, e desperdiçadas, os bávaros ficaram desapontados após a derrota da Copa da Alemanha, mas David Alaba argumenta que os aurinegros aproveitaram suas chances. "Nós tivemos chances suficientes para encerrá-lo, se você desperdiçar suas chances você será castigado, se você está 3 a 1 à frente, é diferente." Concluiu o austríaco.

O treinador Carlo Ancelotti lamentou a derrota: "Se você for nocauteado, você está desapontado, é claro, a copa é uma competição importante para nós, fizemos um bom trabalho no primeiro tempo e devíamos ter feito 3 a 1. Nosso erro foi desperdiçar nossas chances. Faltamos equilíbrio na segunda parte, é muito cedo para chegar à conclusão da época, ainda temos quatro jogos e queremos vencer a Bundesliga ", declarou o comandante.

O goleiro Sven Ulreich e o zagueiro Mats Hummels lamentaram a derrota e que agora é necessário buscar o título. "Não conseguimos tirar o máximo da partida, das oportunidades bem definidas, e permitimos que o Dortmund voltasse a frente, é muito amargo, não é uma época ideal, uma vez que estamos fora das duas eliminatórias. Agora é terminar a liga, e trazer o título o mais rapidamente possível", argumentou Ulreich.

“Depois de jogar fora as nossas hipóteses de vencer a Taça, queremos absolutamente selar o campeonato com uma vitória para o Wolfsburg. Vamos fazer tudo para matar a mais fraca esperança dos nossos rivais", afirmou Hummels

O Bayern de Munique entrará em campo neste sábado (29), às 13h30 (horário de Brasilia) pela 31° rodada da Bundesliga. Os bávaros enfrentaram o Wolfsburg na Arena Volkswagen .