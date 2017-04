Thiago Alcántara estende vínculo contratual com Bayern de Munique

(Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

Na reta final da atual temporada, o Bayern de Munique começa a pensar na montagem do elenco para a temporada seguinte. Na manhã desta sexta-feira (28), a diretoria bávara publicou em seu site oficial a extensão de contrato com o meia Thiago Alcántara até a metade de 2021. Desde 2013 no elenco bávaro, a pedido do então técnico Josep Guardiola, o jogador espanhol ganhou mais destaque no time titular e se tornou uma presença fundamental no meio-campo do atual tetracampeão alemão.

O jogador disputou 119 partidas com a camisa do Bayern e marcou 17 gols. Além disso, foram vários títulos conquistados: três Bundesliga, duas DFB-Pokal, uma DFL-SuperCup e um Mundial de Clubes. A carreira também é marcada por títulos no Barcelona e nas categorias de base da Seleção da Espanha. Ainda falta um título: a Uefa Champions League. E isso é o que praticamente determina a permanência de Thiago Alcántara, conforme ele mesmo disse em entrevista ao site oficial do Bayern.

"Isso significa que vou estar aqui por um longo tempo e estamos olhando para ganhar mais títulos nos próximos anos. Estou muito feliz nesse clube, com esta equipe e todas as pessoas aqui no Bayern de Munique. Estou muito bem aqui, os meus filhos estão aqui em Munique, por isso é perfeito. O meu objetivo é o mesmo que foi desde que eu cheguei aqui. Quero ganhar a Uefa Champions League e vou ficar aqui até ganhar este troféu", disse o camisa 6.

O diretor-executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, também comentou o desempenho de Thiago Alcántara com a camisa do Bayern de Munique e afirmou que o atleta vai manter o empenho durante o período que estiver na equipe da Baviera.

"Ele mostrou, especialmente neste quarto ano, que ele tem qualidade e ele é um de nossos principais jogadores. Então estamos muito satisfeitos por ele ter estendido seu contrato. Thiago é um dos melhores e mais cobiçados meio-campistas da Europa, e isso é um sinal de que contamos com ele no futuro", explicou.

(Foto: TF-Images/Getty Images)

Coman permanece no Bayern

O Bayern de Munique usou a prioridade de compra e finalizou com a Juventus a compra de todos os direitos federativos do meia-atacante francês Kingsley Coman. O vínculo com o clube alemão foi estendido até 2020.

O jogador de 20 anos de idade fez parte do elenco do Bayern no início da temporada 2015 cedido por empréstimo pela Juve. Conforme escrito em contrato, os alemães deveriam pagar a quantia necessária para ter o jogador em definitivo até esse mês de abril. Com a compra, 21 milhões de euros foram gastos para contar com o atleta francês, o que frustou Chelsea e Manchester City, clubes ingleses que teriam manifestado interesse em contar com o francês.

A negociação foi concluída nesta quinta-feira (27) e, assim como no caso de Thiago Alcántara, o diretor-esportivo Karl-Heinz Rummenigge elogiou Coman e afirmou que o desempenho nas duas temporadas foi decisivo para o Bayern comprar seus direitos econômicos.

"Kingsley Coman é um componente importante para o futuro de nossa equipe, razão pela qual decidimos assumir a opção. É um jogador com um enorme potencial, estamos convencidos de que ele poderá nos ajudar nos próximos anos", afirmou.