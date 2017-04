Union Berlin derrota Sandhausen e continua na briga pelo acesso à Bundesliga

O Union Berlin encarou o Sandhausen no Stadion An den Alten Försterei em partida válida pela abertura da 31ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (28). A equipe da capital sonhando com o acesso para primeira divisão da próxima temporada enfrentou um time que já não tem mais ambições do campeonato e quer terminar numa posição mais segura.

Mesmo com um jogador a menos os mandantes venceram por 2 a 1 com gols de Hosiner e Kreilach. Para os visitantes o gol foi de Höler. Com o resultado manteve o time da capital alemã na quarta colocação com 57 pontos, a mesma pontuação de Hannover e Eintracht Braunschweig, mas está em desvantagem pelo saldo de gols. Já os alvinegros continuam em 10° com 38 pontos.

A próxima partida do Union Berlin é contra o Eintracht Braunschweig no Eintracht-Stadion na próxima segunda-feira 8 de maio. Já o Sandhausen recebe o Nuremberg no Hardtwaldstadion no dia 6 do mesmo mês.

Sonhando com acesso a primeira divisão a equipe da casa teve uma boa chance na bola parada em cobrança de escanteio batido por Hedlund a área e Kreilach desviou de cabeça para Puncec mandar em cima de Knaller fazer grande defesa ao espalmar para tiro de canto. Depois tiveram outra oportunidade com Polter, o atacante fez o pivô e mandou pela rede do lado de fora.

Mas aos 33 minutos os mandantes abriram o marcador na bola levantada por Trimmel ao meio da área, Hedlund desviou de cabeça para Hosiner de carrinho mandar para as redes e colocar o time da capital em vantagem.

Ainda na etapa inicial tiveram mais uma ocasião de gol em outro cruzamento feito por Trimmel na cabeça de Kreilach e o croata mandou no pé da trave, assustando Knaller.

Na segunda etapa o time alvinegro foi pra cima e quase igualou o marcador com Sukuta-Pasu que arriscou no susto em cima de Mesenhöler que atento fez a defesa, mas na sobra o atacante desperdiçou.

Só que aos nove minutos os donos da casa fizeram o segundo em cobrança de escanteio batido por Felix Kroos a área, Puncec desviou e sobrou para Pedersen, o lateral mandou em cima da defesa e sobrou para Kreilach empurrar para o gol vazio.

Logo depois a equipe da capital perdeu seu atacante Sebastian Polter expulso, o atacante deu um empurrão em Kister e acabou deixando o campo mais cedo, deixando sua equipe com dez jogadores.

Com isso os alvinegros conseguiram descontar aos 31 minutos Derstroff passou a Kulovits levantar a área e Höler de cabeça mandar no canto do goleiro e diminuir a vantagem no marcador, mas não foi suficiente.

Dynamo Dresden abriu dois gols de vantagem, mas Bochum virou a partida na etapa final

No Vonovia Ruhrstadion o Bochum recebeu o Dynamo Dresden, os camundongos fizeram uma temporada abaixo do esperado jogou diante de um time que faz uma boa campanha em seu retorno a segunda divisão.

Numa partida cheia de gols os donos da casa venceram de virada por 4 a 2 com gols de Eisfeld, Stiepermann, Losilla e Saglam. Para os visitantes os gols foram de Hauptmann e Gogia. Com o resultado colocou os camundongos na oitava colocação com 40 pontos. Já os amarelos continuam em quinto com 46 pontos.

A próxima partida do Bochum será contra o Arminia Bielefeld nesse mesmo estádio no próximo domingo 7 de maio. Enquanto que o Dynamo Dresden recebe o 1860 Munique no DDV-Stadion na próxima sexta-feira 5 do mesmo mês.

St. Pauli derrota o Heidenheim e deu um grande e se afasta ainda mais da zona de rebaixamento

O St. Pauli jogou conta o Heidenheim no Millerntor-Stadion, os piratas fazendo um grande segundo turno e querendo se afastar ainda mais da zona de rebaixamento teve pela frente um adversário que caiu de produção na segunda meta de temporada.

A equipe levou a melhor e venceu por 3 a 0 com gols de Verhoek contra, Daehli e Bouhaddouz. Com o resultado levou os piratas para 11° com 38 pontos. Já os blau-rot continuam em sétimo com 40 pontos.

E o próximo jogo do St. Pauli será contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion. Enquanto que o Heidenheim recebe o Hannover na Voith-Arena, os jogos serão no dia de 5 de maio.