Stuttgart vira sobre Nuremberg nos últimos minutos e fica próximo do retorno à elite alemã

O Nuremberg enfrentou o Stuttgart no Stadion Nürnberg em partida válida pela 31ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (29). A tradicional equipe da Baviera fazendo uma temporada decepcionante jogou diante do líder do campeonato que buscava mais um triunfo para se aproximar ainda mais da elite na próxima temporada.

Em um duelo disputado e movimentado os suábios venceram de virada por 3 a 2 com gols de Terodde de pênalti, Ginczcek e Klein. Para os mandantes os gols foram de Behrens e Teuchert. Com o resultado deixou os suábios na liderança isolada com 63 pontos e bem próximos do acesso a primeira divisão. Já o Der Club estacionou na nona colocação com 39 pontos.

A próxima partida do Nuremberg é contra o Sandhausen no Hardtwaldstadion no próximo sábado 6 de maio. Enquanto que o Stuttgart recebe o Erzgebirge Aue na Mercedes-Benz Arena no próximo domingo 7 do mesmo mês.

E o time da casa abriu o marcador aos 25 minutos numa cobrança de falta rápida batido por Teuchert que serviu Behrens que foi levando a bola e arriscou cruzado no canto direito de Langerak, colocando sua equipe em vantagem.

O segundo gol foi uma pintura aos 33 minutos a jogada começou no campo de defesa com Teuchert, o jovem atacante foi se livrando dos marcadores e em seguida se aproximou do gol e mandou no canto, fazendo um lindo gol.

A reação dos suábios começou no início da segunda etapa aos dois minutos, Mühl derrubou Terodde dentro da área. Na cobrança, o mesmo jogador bateu e converteu, marcando seu 21° gol na competição.

E não demorou muito para conseguirem o empate e chegou aos cinco minutos na cobrança de escanteio batido por Maxim, a bola foi até a cabeça de Ginczcek que ganhou dos marcadores no alto e deixou tudo igual.

Os mandantes quase voltaram a ter a vantagem também na bola parada e escanteio cobrado por Djakpa e chegou a cabeça de Löwen, mas Langerak fez ótima defesa.

Só que nos acréscimos da partida aos 46 minutos os suábios chegaram a virada na bola levantada por Insúa a área, Ginczcek desviou de cabeça para Terodde ajeitar para Klein mandar no canto de Schäfer e decretar mais triunfo a sua equipe que se aproxima ainda mais da primeira divisão da próxima temporada.

Arminia Bielefeld cede empate ao Greuther Füerth no fim e segue no rebaixamento

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld encarou o Greuther Fürth, os arminen buscando sair da zona de rebaixamento teve por outro lado um adversário que faz um grande segundo turno e já não tem mais chances de subir a elite.

O jogo foi disputado e mesmo com um jogador a mais os mandantes cederam o empate em 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Voglsammer e para os visitantes o gol foi de Dursun. Com o resultado mantém os arminen na zona de rebaixamento em 17° com 32 pontos. Já os verdes permanecem em sexto com 44 pontos.

E o próximo jogo do Arminia Bielefeld é contra o Bochum no Vonovia Ruhrstadion. Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Karlsruher no Sportpark Ronhof Thomas Sommer, os jogos serão realizados no próximo domingo 7 de maio.

No Südwest-Derby, Kaiserslautern leva a melhor e rebaixa Karlsruher à 3. Liga

O Karlsruher teve pela frente o Kaiserslautern no Südwest-Derby em partida realizada no Wildparkstadion, os azuis já praticamente rebaixados a terceira divisão jogou diante do seu rival que ainda estava ameaçado e queria o triunfo para se afastar ainda mais da zona perigosa.

A equipe visitante foi mais eficiente e venceu por 3 a 1 com gols de Przybylko, Kerk e Zoua. Para o time da casa o foi de Kinsombi. Com o resultado deixou os diabos vermelhos na 12° com 38 pontos, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento. Já os azuis tiveram seu rebaixamento confirmado e continuam na última colocação com 22 pontos e disputará a 3. Liga da próxima temporada.

O próximo jogo do Karlsruher é diante do Greuther Fürth no próximo domingo 7 de maio. Enquanto que o Kaiserslautern recebe o St. Pauli no Fritz Walter Stadion no próximo sábado 6 do mesmo mês.