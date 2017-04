Darmstadt vence Freiburg com autoridade mas rebaixamento está praticamente garantido

O Darmstadt parece ter acordado e engatou mais uma vitória na temporada. Em jogo válido pela 31ª rodada e disputado no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, o time da casa venceu bem o Freiburg por 3 a 0. Platte, Gondorf e Schipplock assinalaram os tentos que garantiram mais um resultado positivo.

Com o resultado, os Lilies conquistaram a terceira vitória consecutiva, mas a situação contra o rebaixamento ainda permanece bastante complicada. O time não sai mais da zona de rebaixamento, e, para disputar os playoffs, é necessário vencer todos os jogos restantes e torcer para Augsburg e Ingolstadt perderem todos os confrontos. O Darmstadt é o lanterna da Bundesliga, com 24 pontos ganhos. Por outro lado, a equipe da Floresta Negra desperdiça outra oportunidade de se assegurar na zona de classificação para a Uefa Europa League. O time está na sétima colocação, com 44 pontos.

A próxima rodada será realizada no fim da semana que vem. O Darmstadt tem um desafio bastante complicado contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, às 10h30 do sábado (06). No domingo (07), às 12h30, o Freiburg mede forças contra o Schalke 04 no Schwarzwald-Stadion.

A partida foi completamente dominada pelo Darmstadt. Desde os primeiros minutos, o time procurou o ataque, criou oportunidades e foi muito mais presente no campo ofensivo para buscar o resultado positivo. Após duas perigosas oportunidades de Mario Vrancic, que quase resultaram em gol, os Lilies conseguiram abrir o placar aos 22 minutos. Marcel Heller fez belo cruzamento para Felix Platte subir alto e cabecear no canto direito da meta. Aos 45, a equipe ampliou a vantagem. Após cobrança de falta, Jérôme Gondorf subiu na marca do pênalti e testou no canto direito para marcar o segundo gol do jogo.

Mesmo com a boa vantagem imposta na etapa inicial, os mandantes não diminuíram o ímpeto na etapa complementar. Os treinadores realizaram modificações, mas o panorama da partida não foi alterado. Melhor para o Darmstadt, que conseguiu marcar o terceiro gol e definir mais uma importante vitória. Aos 20 minutos, Markus Steinhofer deixou Sven Schipplock na cara do gol para dar números finais ao confronto. Após o 3 a 0, o Darmstadt ainda teve mais chances de transformar a vitória em goleada, mas, apesar da situação bastante complicada quanto à permanência na elite alemã, o time saiu feliz com mais um resultado positivo diante de sua torcida.