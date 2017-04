Mainz 05 perde para Borussia Mönchengladbach em casa e segue próximo do rebaixamento

Dentro de casa, o Mainz 05 tinha a responsabilidade de conquistar três pontos importantes que deixariam a equipe mais tranquila quanto ao rebaixamento. Mas o Borussia Mönchengladbach não tinha nada a ver com a situação do oponente e venceu na Opel Arena por 2 a 1. Lars Stindl, Nico Schulz assinalaram para os visitantes, enquanto Muto descontou para os donos da casa.

Com o resultado, a situação da equipe carnavalesca segue complicada. O time permanece no 13º lugar, com 33 pontos ganhos, empatado com Wolfsburg e Hamburgo, um ponto acima do Augsburg, equipe na zona de playoff. Por outro lado, os Potros sobem para o nono lugar, com 42 pontos e ainda sonham em garantir vaga em competições europeias na próxima temporada.

A próxima rodada será disputada no fim de semana. O Borussia Mönchengladbach enfrenta o Augsburg às 10h30 do sábado (06), no Borussia-Park, enquanto o Mainz 05 tem duelo crucial contra o rebaixamento diante do Hamburgo, às 10h30 do domingo (07), no Volksparkstadion.

O Mainz 05 começou a partida no ataque e parecia dar trabalho ao adversário quando quase abriu o marcador no primeiro minuto. Muto cabeceou à queima-roupa e Sommer fez espetacular defesa. Depois desse lance, o Borussia Mönchengladbach dominou o primeiro tempo. O domínio resultou em boa vantagem aberta ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos, Schulz deu belo passe para Lars Stindl, e o atacante emendou para as redes e abriu o marcador.

O primeiro tempo terminou com gol anulado do Borussia Mönchengladbach. A segunda etapa começou com gol dos Potros. Logo no primeiro minuto, Nico Schulz aproveitou rebote e marcou um belo gol ao chutar no ângulo direito. Foi o primeiro gol e a primeira assistência do jogador na Bundesliga. O jogo ficou equilibrado. O Mainz 05 procurava diminuir a diferença para buscar, no mínimo, um heroico empate, mas não eram eficientes nas finalizações. Apenas no fim do jogo veio o gol de honra. Aos 44 do segundo tempo, Yoshinori Muto recebeu lançamento preciso, ficou frente a frente com Sommer e colocou na saída do goleiro para dar números finais ao confronto.