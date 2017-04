RB Leipzig e Ingolstadt ficam no empate e Bayern se aproxima de inédito pentacampeonato

Um duelo marcado pela quantidade alta de cartões amarelos e pela falta de pontaria das duas equipes. Em jogo realizado na Red Bull Arena, válido pela 31ª rodada da Bundesliga e disputado na manhã deste sábado (29), RB Leipzig e Ingolstadt ficaram no empate sem gols.

Com o resultado, a situação dos times permaneceram iguais. Na parte de cima da tabela, os Saxões seguem na segunda colocação, com 63 pontos, e deixam o Bayern de Munique muito próximo do inédito pentacampeonato nacional. Por outro lado, os bávaros seguem perto do rebaixamento. Com 29 pontos somados, a equipe ocupa a penúltima posição.

A próxima rodada será disputada no fim da semana que vem e os clubes entram em campo no sábado (06). Às 10h30, o Ingolstadt tem duelo crucial para evitar o rebaixamento contra o Bayer Leverkusen, no Audi Sportpark. Às 13h30, o RB Leipzig encara o Hertha Berlin no Estádio Olímpico de Berlim.

A quantidade de faltas e de cartões amarelos protagonizaram a partida inteira. No primeiro tempo, o RB Leipzig teve as melhores oportunidades. Na primeira jogada de ataque bem trabalhada, Poulsen arriscou de fora da área e bateu à meia-altura. O goleiro Hansen se esticou todo e fez boa defesa. Na reta final, Timo Werner recebeu excelente passe, mas, na marca do pênalti, errou o alvo.

No segundo tempo, o Ingolstadt finalizou com perigo apenas uma vez, quando Lex completou cruzamento e arriscou bonito. A bola passou perto do travessão. Em seguida, só RB Leipzig. Melhor do campeonato em relação às assistências, Forsberg dominou, mirou e finalizou, mas Hansen espalmou para a linha de fundo. No final do jogo, Alfredo Morales recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um jogador a mais, a equipe da casa não impôs o mando de campo, a maior posse de bola e a superioridade numérica para balançar as redes e o jogo terminou sem gols.