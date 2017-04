Bayern de Munique goleia Wolfsburg e conquista inédito pentacampeonato alemão

Uma partida que ficará para a história na Bundesliga. Neste sábado (29), em jogo valido pela 31° rodada, o Bayern de Munique conquistou o inédito pentacampeonato em cima do Wolfsburg, faltando três rodadas para o fim da temporada, graças empate do vice-líder RB Leipzig com o Ingolstadt.

Jogando na Arena Volkswagen, os bávaros venceram os Lobos por 6 a 0, a goleada começou com Alaba, dois de Lewandowski, Robben em sua jogada clássica, Thomas Müller deu sequência e Kimmich fechou o massacre. Com o triunfo, o time conquistou o 27° título e a terceira vez nos últimos 14 anos, conquista na cidade de Wolfsburg de forma antecipada.

As equipes voltam a jogar no próximo sábado (06) pela 32° rodada, o Bayern receberá o lanterna do campeonato, Darmstadt. Enquanto o Wolfsburg viajará para enfrentar o Eintracht Frankfurt. Ambas partidas serão as 10h30 (horário de Brasília).

(Foto: Divulgação/Bundesliga)

Wolfsburg pressiona, mas Alaba e Lewandowski abrem vantagem do Bayern

Jogando em casa, a ideia do Wolfsburg era pressionar o Bayern com uma marcação forte. A prova disto foi o banco, nenhum jogador para o ataque. O jogo começou aberto bem equilibrado. Aos 7 minutos, em um contra-ataque Mário Gomez encontrou bom espaço dentro da área, sem goleiro foi egoísta, acabou ficando sem ângulo e chutou pra fora. Em seguida, a resposta veio com Alaba que cruzou fechado para Lewandowski, que deu bom passe para Müller, mas não conseguiu chegar na bola.

Tentando achar a melhor oportunidade, o Bayern começou a tocar e valorizar a posse de bola. O time da casa cortava e subiram a marcação logo em seguida. Aos 17 minutos, Didavi cometeu falta em cima de Thomas Müller. Em cobrança de falta impecável, o lateral Alaba abriu o placar, sem chances para o goleiro.

Os bávaros começaram a pressionar as saídas de bola dos lobos, pouco a pouco começava a dominar a partida. O segundo gol quase veio aos 21 minutos, Lewandowski chutou no quanto esquerdo, e Casteels fez boa defesa. Müller tentou aproveitar o rebote, novamente a bola parou no goleiro. Wolfsburg melhorou no minuto seguinte, em um escanteio Mário Gomez cabeceia em cima de Ulreich. Em falta cometida com Martínes, Rodríguez faz cobrança com efeito, e Alaba cede lateral para os lobos. O camisa 21 cobra para dentro da área e o Bayern consegue tirar. Desde então o time buscava o empate, mas sem sorte.

Em boa troca de passes o Bayern amplia aos 36 minutos; Coman desce pela esquerda e encontra Müller na grande área, o atacante toca para Lewandowski, que apenas bate forte para balançar as redes. O polonês voltou a aparecer bem aos 44 livre de marcação, não desperdiçou a chance de fazer seu segundo gol e assumir a artilharia do campeonato.

(Foto: Divulgação/Bundesliga)

Bávaros concretizam o título com goleada

Antes de iniciar o segundo tempo Andries Jonker substitui Kuba pelo português Vieirinha. Quando a bola rolou a pressão do Bayern continuou, o lado direito da defesa do Wolfsburg, era seu calcanhar de Aquiles. Desde o primeiro tempo o time de Munique passeou por aquele lado de campo e não foi diferente na etapa final. Aos 3 minutos Comam soltou uma bomba na trave.

Os lobos começaram a pressionar o time adversário no seu campo de defesa, consequentemente abriram lacunas que foram exploradas. Aos 19 do segundo tempo, Arjen Robben que não apareceu na etapa inicial, faz o quarto gol com sua marca registrada: dois cortes para a esquerda, chute de canhota e gol.

Em seguida tivemos modificações, para o time da casa Ricardo Rodríguez saiu para a entrada de Seguin. Rafinha e Bernat entraram para os visitantes, substituindo Lahm e Hummels respectivamente. Ao deixarem o campo ambos foram aplaudidíssimos. Logo Thiago Alcântara dá lugar para Renato Sanches.

Aos 33, Luiz Gustavo comete falta ao deixar o corpo em cima de Sanches, acabou sendo expulso pelo segundo amarelo. Revoltado começou a partir para cima do arbitro. Os jogadores das duas equipes tentaram controla-lo ao afasta-lo da arbitragem. Rafinha acompanhou o ex companheiro de clube até sua saída. Andries Jonker foi solidário com seu jogador ao abraça-lo e encaminha-lo até o vestiário.

Após a expulsão o time estava perdido, em rápida jogada Kimmich fez bom lançamento para Lewandowski que tenta fazer o seu terceiro gol ao mandar uma bomba, que bate na trave e Müller aproveita o rebote, que sem goleiro emburra para o fundo das redes aos 34 do segundo tempo.

Em sua última substituição, Jonker tira Didavi e põe Ntep. Nesta altura a torcida da Baviera soltaram os pulmões, tendo todo o domínio na reta final os bávaros tocavam a bola com mais tranquilidade. Aos 40, Robben cruza pela esquerda, a bola passa por Lewandowski e Kimmich surge livre. Com calma, ele domina e manda para o fundo do gol: 6 a 0. Aos 43 Casteels impede Müller de fazer o sétimo. Apesar da goleada o goleiro ainda fez grandes defesas e impediu que a goleada fosse ainda maior.

(Foto: Divulgação/Bundesliga)

Apito final

Ao soar o apito pela última, a equipe Bayern de Munique festeja sua 27ª conquista nacional, sendo o clube mais vencedor do país. Durante cinco anos o time dominou o campeonato alemão, nunca qualquer equipe alemã havia conseguido acumular cinco títulos seguidos.

No fim da partida os jogadores vestiram uma camisa com a palma da mão, referência o penta campeonato. E foram comemorar com sua torcida a moda islandesa.