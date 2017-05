Em confronto direto contra rebaixamento, Augsburg leva a melhor e goleia Hamburgo

O Augsburg encarou o Hamburgo na WWK Arena em jogo válido pela 31ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste domingo (30). As duas equipes lutando para escaparem do rebaixamento fizeram um jogo de seis pontos e a vitória era o que interessava a ambos na tabela de classificação.

Num confronto onde o time da casa foi melhor e venceu pelo placar de 4 a 0 com gols de Halil Altintop duas vezes, os outros foram de Max e Bobadilla. Com o resultado tirou o time bávaro da zona de rebaixamento e o colocou em 13° com 35 pontos. Já os dinos amargaram a terceira derrota seguida e caiu para 16° com 33 pontos.

A próxima partida do Augsburg será contra Borussia M’gladbach no Borussia Park no próximo sábado 6 de maio. Enquanto que o Hamburgo recebe o Mainz 05 no Volksparkstadion no próximo domingo 7 do mesmo mês.

E os mandantes abriram o marcador aos 28 minutos Schmid ganhou a disputa no corpo de Ostrzolek e serviu a Halil Altintop sem marcação mandar no canto direito de Mickel e colocar sua equipe em vantagem no marcador. O segundo gol foi antes do intervalo aos 42 minutos Finnbogason deu ótimo passe para Max servir na medida para Altintop marcar mais um e aumentar para sua equipe na partida.

Na etapa o time da casa aproveitando o desespero do adversário aproveitou as jogadas de contra-ataque e fez o terceiro aos 31 minutos no ótimo lançamento de Finnbogason da ponta direita a esquerda a bola encontrou Max, o jogador dominou e arriscou ao gol, aumentando ainda mais para sua equipe na partida.

Mas no final da partida aos 41 minutos em outra jogada do ataque mandante, Max aproveitou o buraco na defesa hamburguesa e serviu a Bobadilla que tinha acabado de entrar sair de frente com Mickel e fechar a conta e tirar sua equipe da zona de playoffs.