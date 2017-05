Hannover 96 vence Fortuna Düsseldorf e permanece na briga pelo acesso à Bundesliga

O Hannover encarou o Fortuna Düsseldorf na HDI-Arena em partida válida pela 31ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (30). Os vermelhos brigando ponto a ponto em busca do retorno a primeira divisão encarou uma equipe que vem em queda e se aproxima ainda mais da zona de rebaixamento.

A equipe da casa conseguiu o resultado positivo e venceu por 1 a 0 o único gol foi marcado por Füllkrug. Com o resultado deixou os vermelhos na terceira posição com 60 pontos. Já os rot-weiss estão em 14° com 35 pontos.

E o próximo jogo do Hannover é contra o Heidenheim na Voith-Arena na próxima sexta-feira 5 de maio. Enquanto que o Fortuna Düsseldorf recebe o Würzburger Kickers na Esprit Arena no próximo sábado 6 do mesmo mês.

O time da casa fez o seu logo no começo da partida aos oito minutos Albornoz serviu para Prib levantar a bola na área e manda na cabeça de Füllkrug que de peixinho mandou para as redes e decretou o triunfo a sua equipe que continua na briga pela vaga direta ao acesso a primeira divisão.

Braunschweig vence fora de casa e empurra o 1860 Munique para zona de rebaixamento

Na Allianz Arena o 1860 Munique jogou diante do Eintracht Braunschweig, os leões da Baviera lutando para não entrarem na zona de rebaixamento encarou um adversário que sonha com uma vaga na primeira divisão.

Os visitantes foram mais eficientes e venceram por 1 a 0 o único gol foi marcado por Nyman. Com o resultado manteve os leões da Baixa-Saxônia na segunda colocação com 60 pontos. Já os bávaros caíram para 16° com 33 pontos, hoje o levaria para os playoffs.

A próxima partida do 1860 Munique será contra o Dynamo Dresden no DDV-Stadion na próxima sexta-feira 5 de maio. Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o Union Berlin no Eintracht-Stadion na próxima segunda-feira 8 do mesmo mês.

Em duelo contra o rebaixamento Erzgebirge Aue derrota o Würzburger Kickers

O Erzgebirge Aue recebeu o Würzburger Kickers no Sparkassen-Erzgebirgsstadion, as duas equipes buscando se afastarem da zona de rebaixamento se duelaram querendo os três pontos que seriam fundamentais a ambos na tabela.

E os donos da casa levaram a melhor e venceram por 3 a 1 com gols de Kalig, Nazarov em cobrança de pênalti e Köpke. Para os visitantes o gol foi de Weihrauch. Com o resultado os violetas subiram para 13° com 36 pontos. Já o time vermelho está em 15° com 33 pontos.