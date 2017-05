Capitão do Bayern, Lahm comenta último título de sua carreira: "Muito emocionante"

Foto: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

O fim de semana do Bayern de Munique foi histórico. O time bávaro goleou o Wolfsburg por 6 a 0 no último sábado (29) e conquistou o 27º título alemão, o inédito pentacampeonato da Bundesliga. Com quatro rodadas de antecedência, a equipe aumentou sua hegemonia no cenário nacional.

Um dos jogadores que comemoraram de maneira mais especial foi o lateral-direito Philipp Lahm. Tetracampeão mundial com a seleção alemã, o jogador de 33 anos conquistou seu oitavo título de Bundesliga na reta final de sua carreira, uma vez que anunciou aposentadoria dos gramados ao fim desta temporada. Em entrevista coletiva dada ainda na euforia da comemoração do pentacampeonato, Lahm falou que entrou em campo confiante na conquista do título muito por causa do empate sem gols do RB Leipzig contra o Ingolstadt na Red Bull Arena, além de falar da atuação do time.

"Você nunca pode assumir que você é o campeão até que você realmente ganhou. Mas, depois que vimos o resultado do RB Leipzig pouco antes do nosso pontapé inicial, sabíamos que existia maior possibilidade de conquistar o título neste fim de semana. É bom vencer por um placar como esse, mas não é decisivo. Era importante colocar o título na primeira oportunidade que tínhamos para fazer isso. Para nós, o importante era jogar bem e vencer", disse.

Foto: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Na continuação da entrevista, Lahm falou sobre a festa do grupo no vestiário, ressaltou a importância do oitavo título nacional em relação às anteriores conquistas e comentou a emoção que pode sentir ao levantar a Salva de Prata no último jogo de sua carreira.

"Nós tivemos muitas partidas onde não havia nada para comemorar. Se tem algo para comemorar, então deve-se. Na semana passada, eu disse que ganhar o título da Bundesliga não é algo que você pode dar como garantido, mas é algo que sempre deve ter em mente. Os primeiros títulos foram conquistados há tanto tempo que não consigo lembrar agora. Foi apenas uma questão de tempo até garantirmos o campeonato depois do empate do RB Leipzig. Para mim é sempre especial para vencer a Bundesliga. Foi muito emocionante para mim comemorar com os fãs, e muitos dos jogadores do Wolfsburg me felicitaram pela grande carreira. Você não pode deixar de ser sentimental nisso. É sempre difícil comparar títulos. Nunca esqueço o primeiro, para mim foi em 2006. Eu tenho certeza de que ficarei emocionado novamente ao levantar a taça no último dia da temporada", continuou.

Foto: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Em conclusão, Philipp Lahm falou sobre a comemoração com a torcida ao cantar com os adeptos com um megafone e citou sobre as expectativas após conquistar a Bundesliga depois de eliminações na Uefa Champions League e na DFB-Pokal. O capitão do Bayern de Munique também comentou sobre o duelo diante do Freiburg, na última rodada do Campeonato Alemão.

"Foi a minha primeira vez que usei o megafone. Não me lembro de ter feito isso antes. Eu não tinha escolha. Eu não gosto de estar no centro das atenções, mas, às vezes, você só tem que fazer isso. Não pode ter sido uma temporada ruim se você ganhou a Bundesliga. Às vezes parece que é um dado, mas não é. Nós sempre apontamos alto e ainda estávamos com chances de ganhar a tríplice coroa semanas atrás. Faz parte do jogo, mas obviamente nos propusemos a ganhar mais de um título. Sobre a festa, nada foi planejado com antecedência, mas vamos definitivamente a algum lugar. Você tem que comemorar essas coisas quando você pode", finalizou.

Philipp Lahm e o Bayern de Munique voltam a entrar em campo no próximo sábado (06). Às 10h30, a equipe comemora diante de sua torcida o pentacampeonato da Bundesliga contra o Darmstadt, último colocado, na Allianz Arena, pela 32ª rodada do torneio nacional.