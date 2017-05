Atletas de Dortmund e Hoffenheim citam expectativa sobre confronto decisivo

Foto: TF-Images/Getty Images

O duelo será disputado apenas no sábado (06), mas, com o Bayern de Munique garantido com mais um título alemão, as atenções ficam direcionadas para as outras disputas na Bundesliga. No fim de semana, um dos duelos mais aguardados por vaga na Uefa Champions League será realizado. De um lado, o Borussia Dortmund tenta salvar campanha instável com um bom desempenho na reta final da temporada. Do outro, o Hoffenheim tenta coroar histórica temporada com mais um expressivo resultado.

Tanto aurinegros quanto azuis estão classificados ao torneio continental após vencerem seus triunfos na última rodada. Porém, a vitória praticamente garante ao vencedor vaga direta na competição interclubes. Entretanto, embora tenha praticamente uma semana para um dos principais jogos da rodada 32, jogadores das duas equipes concederam entrevista coletiva e falaram sobre a expectativa de cada time para o confronto.

O Hoffenheim está na terceira posição, com 58 pontos, e recuperou o posto ao bater o Eintracht Frankfurt nos últimos minutos. O triunfo deixou os Hoffs classificados à Uefa Champions League pela primeira vez na história. Melhor mandante do Campeonato Alemão, o time é o terceiro melhor visitante (junto com Borussia Dortmund e Werder Bremen) e tenta neste fim de semana abrir quatro pontos de vantagem em seis a serem disputados.

Um dos destaques do sistema defensivo e autor do gol da vitória na última rodada, Benjamin Hübner veio do Ingolstadt, passou por um processo de adaptação à filosofia de trabalho do treinador Julian Nagelsmann e se destacou na zaga, ao lado de Niklas Süle e Kevin Vogt. Entrevistado sobre os gols marcados pela equipe azul nas retas finais das partidas, além de falar sobre a forte defesa, Hübner comentou a boa temporada.

"É importante não sofrer gols para nós mesmos, especialmente em jogos como este, contra o Eintracht Frankfurt, onde o segundo tempo foi complicado. Sempre há o risco de ser pego, mas estávamos alertas e felizmente conseguimos sair vencedores na parte final. A defesa melhorou de jogo a jogo. Nós somos difíceis de passar e jogamos bem. Estou satisfeito com a forma como as coisas se passaram com o trio de defesa e com a equipe como um todo. Quando você sabe o que o jogador ao lado está fazendo, isso é uma enorme vantagem na defesa", disse.

Foto: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Perguntado sobre o jogo diante do Borussia Dortmund, Hübner não hesitou em dizer que a pressão está no lado aurinegro devido à vantagem do Hoffenheim na tabela de classificação e, por causa disso, o psicológico dos Hoffs está tranquilo em busca da classificação direta à Champions League.

"Estamos em uma boa posição, e esse era o nosso objetivo para o jogo contra o Frankfurt. Estamos bem posicionados, estamos confiantes e sabemos o que podemos fazer. O quarto lugar e um lugar nos qualificatórios da Uefa Champions League é seguro. Então, nosso único objetivo restante pode ser o terceiro colocado. Não estamos sob pressão, Borussia Dortmund está. Nós vamos lá com o objetivo de tirar algo do jogo", concluiu Hübner.

Do outro lado, a responsabilidade de vencer é maior após cair novamente ao quarto lugar com o empate sem gols contra o Colônia. Diante da torcida fanática mais uma vez, o Borussia Dortmund quer obter um resultado positivo e terminar a temporada de maneira mais tranquila. Por isso, o meia Marco Reus citou o duelo contra o Hoffenheim como "final absoluta", e exaltou a necessidade de todos os atletas aurinegros disponíveis ao confronto estarem prontos e preparados.

"É claro que teríamos gostado de obter os três pontos e aumentar a distância entre nós e o Hoffenheim. Nós não conseguimos fazer isso, então agora temos uma final absoluta para o terceiro lugar. Para isso todos teremos de estar prontos. Acho que estou bem depois de uma longa ausência. Eu já joguei algumas partidas, alguns durante os 90 minutos. O treinador enfatizou que não temos nada para se sentir mal, exceto o fato de que não conseguimos encontrar o resultado final. Tivemos muita posse, vencemos a maioria dos nossos confrontos individuais e criamos muitas chances", explicou o meia.

Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

O duelo entre Borussia Dortmund x Hoffenheim será realizado às 10h30 do sábado (06), pela 32ª rodada da Bundesliga. O duelo no Signal Iduna Park reúne, além de equipes que brigam por vaga direta na Champions League, times que ainda não foram derrotados em casa como mandantes.