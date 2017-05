Quarteto experiente do Bayern se destaca no inédito pentacampeonato

Google Plus

Foto: Divulgação/Bundesliga

O Bayern de Munique chegou a sua quinta conquista consecutiva na Bundesliga, totalizando 27 troféus, e dessa vez essencialmente pela presença do quarteto de ouro da equipe, formado por Lahm, Xabi Alonso, e a eterna dupla “Robbery”: Arjen Robben e Franck Ribery.

Essa é uma fórmula comum utilizada pelo comandante italiano Carlo Ancelotti, quando o treinador se sagrou campeão com o Milan, com a presença de Paolo Maldini – aquela altura com 39 anos de idade.

Lahm, por exemplo, pode ser considerado o Maldini de Ancelotti, uma vez que o experiente lateral – que vai se aposentar ao final da atual temporada – sempre defendeu os bávaros, com exceção de um período por empréstimo junto ao Stuttgart, quando ainda era jovem. Carlo, inclusive, vem tentando convencer o capitão de permanecer após a atual temporada: “Todos os dias eu tento convencê-lo a continuar e todo dia pergunto se ele mudou de ideia – ainda não”, disse o treinador.

Outra peça importante dos bávaros, Xabi Alonso sofreu com inúmeras críticas no início da campanha, tratado muitas vezes como um jogador ‘lento’, o que levou Ancelotti, em poucas palavras, resumir a importância de Alonso para o time: “Alonso é lento, é verdade. Eu também fui um jogador lento, mas a bola tem que se mover rapidamente, e ele é o melhor jogador para isso. Eu tenho muita confiança nele como jogador e pessoa”, enfatizou o italiano.

Por fim, a dupla “Robbery”, de grande destaque na história do clube, esteve ausente durante a maior parte da temporada passada – fazendo com que o ex-treinador Pep Guardiola utilizasse Douglas Costa e o jovem Coman, que realizaram um excelente trabalho. Ao contrário do comandante anterior, Carlo Ancelotti teve ambos a disposição quase sempre, e foi altamente recompensado pelas exibições da dupla

“Eu não olho para a idade. Cada jogador aqui tem condições de jogar, eu olho para quem está apto – fisicamente”, afirmou Ancelotti, que ainda poderá contar com a dupla na próxima temporada, ao contrário de Lahm e Alonso – que anunciaram aposentadoria ao fim da atual temporada.