Freiburg acerta compra definitiva do atacante Niederlechner junto ao Mainz 05

Foto: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

Um dos principais destaques do Freiburg na temporada de retorno à elite alemã, o atacante Florian Niederlechner agora é jogador em definitivo da equipe situada na Floresta Negra. Contratado por empréstimo junto ao Mainz 05, a diretoria exerceu a prioridade de compra após se destacar com bons números e ajudar o time a ter um bom desempenho na atual temporada.

Com isso, o jogador de 26 anos faz parte do elenco do Freiburg em definitivo. Como é costumeiro na equipe, o tempo de contrato não foi divulgado. O diretor esportivo Klemens Hartenbarch enfatizou o encaixe do jogador na agremiação, o que resultou em algo favorável para as duas partes.

"Florian Niederlechner convenceu o Freiburg anteriormente e melhorou em todos os aspectos do jogo. Ele se tornou um jogador ainda mais importante na nossa linha ofensiva. Estamos confiantes de que Florian veio ao lugar certo e ele pode dar outro passo importante aqui", explicou o dirigente.

Com destacadas passagens no SpVgg Unterhaching e no Heindenheim, o atacante foi contratado pelo Mainz 05. Após uma boa quantidade de jogos disputados, mas sem gols marcados, Niederlechner foi emprestado ao Freiburg, onde voltou a ter bom desempenho. Foi um dos jogadores mais consideráveis do clube na temporada que resultou no título da 2. Bundesliga 2015/2016 e seguiu em boas atuações na atual temporada, o que resultou em um Campeonato Alemão seguro, tranquilo, com possibilidades de disputar competições europeias a partir do segundo semestre.

Com a camisa do Freiburg até o momento, o atacante tem 18 gols em 47 jogos. Na atual temporada, com nove tentos assinalados em 31 partidas, é o artilheiro do time, junto com Nils Petersen. Ao ser indagado sobre a permanência definitiva na Floresta Negra, Niederlechner destacou que voltou a jogar um bom futebol e mostrou felicidade e entusiasmo ao assinar um vínculo em definitivo.

"Eu me senti bem aqui no último ano e meio, com muita confiança e obtive o tempo de jogo. E, com esta confiança, eu gostaria de continuar a reconhecer e retribuir. Eu me sinto bem aqui no Freiburg e estou feliz de jogar a Bundesliga com a equipe e continuar a caça aos objetivos", disse o atacante.

Florian Niederlechner e o Freiburg têm mais três jogos para encerrar a temporada 2016-2017. Neste domingo (07), às 12h30, a equipe mede forças contra o Schalke 04 em casa, no Schwarzwald-Stadion. O clube ocupa a sétima posição, com 44 pontos, e briga diretamente com Hertha Berlin, Werder Bremen, Köln e Borussia Mönchengladbach por duas vagas na Uefa Europa League na próxima temporada.